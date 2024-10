Sinner supera Djokovic e encerra temporada histórica com título em Xangai

O tenista italiano Jannik Sinner não deu chances a Novak Djokovic e foi campeão neste domingo do ATP Masters 1000 de Xangai. O número 1 do mundo venceu o sérvio por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 e 6/3, conquistando seu terceiro título da categoria em 2024.

A vitória de Sinner adiou o aguardado 100º título de Djokovic, que permanece com 99 conquistas e busca se juntar a lendas como Roger Federer e Martina Navratilova. Com esse resultado, o italiano consolidou sua liderança como o melhor tenista do mundo, enquanto Djokovic ocupa a 4ª posição no ranking da ATP, atrás de Carlos Alcaraz e Alexander Zverev.

"Foi uma partida muito difícil. Jogar contra Djokovic é um dos maiores desafios que temos. Ele é uma lenda do nosso esporte e não tem fraquezas, então estou muito feliz com essa vitória", disse Sinner após a partida.

Temporada histórica e liderança garantida

Com o título em Xangai, Sinner se torna o primeiro italiano a encerrar o ano como número 1 do mundo no tênis. Em 2024, ele já havia vencido os Masters 1000 de Miami e Cincinnati, além do Australian Open e do US Open. Agora, ele soma sete títulos na temporada.

A última vez que um tenista conquistou três títulos de Masters 1000 em uma única temporada foi Rafael Nadal, em 2018. Sinner garantiu sua liderança no ranking de forma incontestável, acumulando pontos suficientes para não ser mais ultrapassado, mesmo que não jogue até o fim do ano.

Vitória estratégica sobre Djokovic

O primeiro set foi extremamente equilibrado, sem quebras de saque de ambos os lados. No tie-break, Sinner abriu uma vantagem de 5-1 e fechou a parcial no segundo set point. No segundo set, o italiano quebrou o saque de Djokovic no quarto game e manteve a vantagem para fechar a partida em 6/3.

Caso de doping e superação

Após a conquista, Sinner voltou a falar sobre o caso de doping que quase comprometeu sua temporada. Em agosto, ele testou positivo para clostebol, um esteroide anabolizante proibido, mas alegou contaminação acidental. A versão foi aceita pela Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA), o que evitou uma punição.

"Foi um ano muito difícil para mim. Houve momentos em que perdi o sorriso, e nunca é fácil jogar sob essas circunstâncias", admitiu Sinner. "Faço o meu melhor para me concentrar no jogo, mas às vezes é inevitável pensar no que aconteceu", acrescentou.

Sabalenka brilha no feminino

No WTA de Wuhan, a tenista bielorrussa Aryna Sabalenka venceu a chinesa Zheng Qinwen na final por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 5/7 e 6/3, em uma partida de duas horas e 36 minutos. O título colocou Sabalenka a menos de 100 pontos de alcançar a líder do ranking mundial, Iga Swiatek, que não participou do torneio.