Barcelona x Racing Santander: onde assistir e horário pela Copa do Rei

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 14h18.
Racing Santander e Barcelona se enfrentam nesta quinta-feira, 15, às 17h (horário de Brasília), no estádio El Sardinero, em Santander, na Espanha. A partida é válida pelas oitavas de final da Copa do Rei e terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+.
O Racing Santander chega ao duelo após eliminar SD Logroñés, Ponferradina e Villarreal nas fases anteriores. Jogando em casa, a equipe tenta surpreender o atual campeão, mesmo com desfalques importantes: Juan Arana, Clement Michelin, Sergio Martínez e Asier Villalibre estão lesionados e seguem fora. O técnico José Alberto deve manter a base usada nas fases anteriores.
Já o Barcelona, embalado pela conquista da Supercopa da Espanha, entra em campo com o favoritismo e em busca da defesa do título da Copa do Rei. Ainda assim, o técnico Hansi Flick precisa lidar com desfalques: Gavi e Andreas Christensen seguem fora por lesão, e Frenkie de Jong está suspenso.
Prováveis escalações:
