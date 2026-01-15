Esporte

Barcelona x Racing Santander: onde assistir e horário pela Copa do Rei

Partida entre Racing Santander x Barcelona é válida pelas oitavas de final da Copa do Rei

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 14h18.

Racing Santander e Barcelona se enfrentam nesta quinta-feira, 15, às 17h (horário de Brasília), no estádio El Sardinero, em Santander, na Espanha. A partida é válida pelas oitavas de final da Copa do Rei e terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+.

O Racing Santander chega ao duelo após eliminar SD Logroñés, Ponferradina e Villarreal nas fases anteriores. Jogando em casa, a equipe tenta surpreender o atual campeão, mesmo com desfalques importantes: Juan Arana, Clement Michelin, Sergio Martínez e Asier Villalibre estão lesionados e seguem fora. O técnico José Alberto deve manter a base usada nas fases anteriores.

Já o Barcelona, embalado pela conquista da Supercopa da Espanha, entra em campo com o favoritismo e em busca da defesa do título da Copa do Rei. Ainda assim, o técnico Hansi Flick precisa lidar com desfalques: Gavi e Andreas Christensen seguem fora por lesão, e Frenkie de Jong está suspenso.

Prováveis escalações:

  • Racing Santander: Ezkieta; Mantilla, Castro, Facundo Gonzalez, Jorge Salinas; Gueye, Gustavo Puerta, Sangalli, Canales, Iñigo Vicente; Andres Martin.
  • Barcelona: Joan Garcia; Jules Koundé, Eric Garcia, Pau Cubarsí, Alex Baldé; Pedri, Raphinha, Fermín López; Bardghji, Ferran Torres.

Onde assistir ao vivo o jogo Racing Santander x Barcelona hoje pela Copa do Rei?

O jogo desta quinta-feira, 17h, entre Racing Santander e Barcelona terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+.

Como assistir online o jogo Racing Santander x Barcelona hoje?

Você pode assistir à partida online pelo streaming Disney+.

