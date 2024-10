Arábia Saudita aposta alto e oferece maior premiação do tênis da história

A Arábia Saudita estreia no cenário do tênis mundial com um torneio de tirar o fôlego: o Six Kings Slam, realizado durante o Riyadh Season, traz consigo a maior premiação já vista no esporte, com um prêmio de US$ 6 milhões (R$ 30,84 milhões) para o vencedor. Entre os nomes de destaque que competem no evento estão Rafael Nadal, em uma de suas últimas participações antes da aposentadoria, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Daniil Medvedev e Holger Rune.

Ao contrário dos torneios tradicionais do circuito ATP, o Six Kings Slam não faz parte dos eventos oficiais e, portanto, não concede pontos no ranking mundial. No entanto, o valor da premiação supera até mesmo os ganhos dos quatro Grand Slams — Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open. Para comparação, o prêmio oferecido ao vencedor do Grand Slam britânico é de US$ 2,98 milhões (R$ 16,85 milhões), quase metade do valor oferecido pelo torneio saudita.

Além do título, todos os jogadores que participam do evento garantem automaticamente um prêmio de US$ 1,5 milhão (R$ 7,71 milhões), valor que já excede a maior parte das premiações no circuito profissional, de acordo com a DAZN, que detêm o direito de transmissão do torneio.

Uma nova era no tênis

O Six Kings Slam faz parte da estratégia da Arábia Saudita de consolidar o país como um novo polo global do tênis. Com investimentos maciços de empresas como Saudi National Bank, Saudi Telecom Company e Aramco, o evento promete ser apenas o início da expansão saudita no esporte. Recentemente, o país também se tornou patrocinador de torneios oficiais da ATP e WTA, reforçando suas ambições de liderança no cenário esportivo mundial.

Resultados e programação do Six Kings Slam

O torneio começou na quarta-feira, 16 de outubro, com as partidas entre Daniil Medvedev e Jannik Sinner, e Holger Rune e Carlos Alcaraz. Nas quartas de final, Sinner venceu Medvedev e Alcaraz derrotou Rune.

Na sequência, o número 1 do mundo venceu Novak Djokovic e Alcaraz venceu o compatriota Rafael Nadal, que anunciou a aposentadoria na última semana. Italiano e espanhol farão a final no sábado, 19. Enquanto isso, Nadal e Djokovic, que foram derrotados nas semifinais, disputam o terceiro lugar.

Quartas de final

Jannik Sinner venceu Daniil Medvedev – 6/0, 6/3

Carlos Alcaraz venceu Holger Rune – 6/4, 6/2

Semifinal

Jannik Sinner venceu Novak Djokovic – 6/2, 6/7 (4), 6/4

Carlos Alcaraz venceu Rafael Nadal – 6/3, 6/3

Decisão do 3º lugar

Rafael Nadal x Novak Djokovic (13h30, horário de Brasília)

Final

Jannik Sinner x Carlos Alcaraz (15h, horário de Brasília)

O futuro do tênis na Arábia Saudita

A Arábia Saudita tem demonstrado, nos últimos anos, um interesse crescente em se tornar um grande protagonista no cenário esportivo mundial, e o tênis não poderia ficar de fora dessa ambição. Com a realização do Six Kings Slam, o país dá um passo importante para consolidar sua posição como um novo centro global do esporte. O torneio, que oferece a maior premiação já vista na história do tênis, faz parte de uma estratégia maior que visa transformar a Arábia Saudita em uma potência do esporte, similar ao que foi feito no golfe e no futebol, com contratações milionárias e torneios de grande visibilidade.

Empresas gigantes como Saudi National Bank, Saudi Telecom Company e Aramco estão por trás dos investimentos que sustentam esse movimento. O país também se tornou patrocinador de eventos da ATP e WTA, evidenciando seu comprometimento com o crescimento da modalidade no longo prazo. Além disso, o governo saudita tem investido em infraestrutura e na construção de instalações esportivas de ponta para receber eventos internacionais.

Com uma economia robusta e uma estratégia agressiva de marketing esportivo, a Arábia Saudita pretende se posicionar como um novo polo de referência no tênis mundial, atraindo cada vez mais torneios e os melhores jogadores do circuito. Se continuar nesse ritmo, o país tem potencial para sediar eventos cada vez mais relevantes no calendário do esporte, o que pode redefinir o equilíbrio geopolítico das grandes competições de tênis, tradicionalmente dominadas por locais como Europa e Estados Unidos.