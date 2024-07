Quem são os filhos de antigos astros do esporte que lutam por medalhas nas Olimpíadas de Paris?

Nas Olimpíadas de Paris, a delegação brasileira conta com diversos talentos na disputa por medalhas. Entre eles, há competidores que herdaram de seus pais a paixão pelo esporte e a mesma garra por vitórias.

Muitos desses atletas são filhos de antigos medalhistas olímpicos e seguem o legado de suas famílias nas mesmas modalidades. Entre os casos mais famosos, destaca-se o veterano Bruno Rezende, levantador da equipe de vôlei masculino, também filho do técnico Bernardinho.

Além das tradições passadas de pais para filhos, existem situações em que uma família inteira é dedicada a uma profissão e compartilham os mesmos interesses. Esse cenário é exemplificado pela família Grael, cujos membros têm em comum o prazer pelo iatismo. Nesta edição dos Jogos Olímpicos, participa Martine Grael, filha do velejador Torben Grael e sobrinha do medalhista Lars Grael.

Já outras famílias são marcadas pela diversidade de preferências esportivas, como João Victor Marcari Oliva, filho da ex-jogadora de basquetebol Hortência, que também compete no hipismo adestramento pelo Brasil.

Saiba mais sobre esses atletas olímpicos e outros que são filhos de antigos ícones do esporte:

Carol Solberg

A atleta Carol Solberg nos Jogos Olímpicos de Paris - Foto: Miriam Jeske/COB (Comitê Olímpico Brasileiro/Divulgação)

A jogadora de vôlei de praia Carol Solberg, que participa de sua primeira Olimpíada, não é a única apaixonada pelo esporte na família.

Carol é filha de Isabel Salgado, uma das pioneiras no vôlei de praia. Isabel fez sua estreia no Modena, da Itália, em 1980, tornando-se a primeira jogadora de vôlei brasileira a jogar na Europa. Ela participou de duas Olimpíadas jogando vôlei de quadra: Moscou em 1980 e Los Angeles em 1984.

Aos 32 anos, Isabel estreou como jogadora de vôlei de praia, aposentando-se cinco anos depois para treinar suas filhas. Além de Carol, Isabel também criou mais quatro filhos, incluindo Maria Clara Salgado e Pedro Solberg, que também são jogadores de vôlei.

Martine Grael

Martine Grael e Kahena Kunze, durante a Olimpíada do Rio (Ministério do Esporte/Flickr/Divulgação)

A velejadora Martine Grael é filha de um dos maiores medalhistas olímpicos brasileiros, Torben Grael, que conquistou dois ouros, uma prata e dois bronzes em cinco participações nas Olimpíadas. Torben é empatado em número de medalhas com Robert Scheidt, que possui dois ouros, duas pratas e um bronze, estando apenas um degrau acima de Torben no ranking.

A primeira medalha de Torben foi conquistada em Los Angeles, em 1984, e a última em Atenas, em 2004. No entanto, foi com sua mãe, Andrea Soffiatti, que Martine aprendeu a velejar. Em uma entrevista ao programa "Globo Esporte" (TV Globo), em 2016, Andrea contou que brincava com seus filhos, Martine e Marco, no barco para que perdessem o medo das águas.

Bruno Mossa de Rezende (Bruninho)

Bruno Rezende, levantador da equipe de vôlei masculino. (Comitê Olímpico Brasileiro/Divulgação)

O jogador de vôlei Bruno Rezende, conhecido como “Bruninho”, sempre tem seu pai por perto nos jogos, já que é filho do treinador da Seleção Brasileira, Bernardo Rezende, o “Bernardinho”. Na primeira convocação de Bruninho, em 2007, os nomes foram escolhidos por Bernardinho, que deu ao filho a oportunidade de estrear com a camisa verde e amarela nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro.

Com sete medalhas olímpicas, Bernardinho compartilha três dessas conquistas com o filho: o ouro em 2016, no Rio, e duas pratas, em 2008, nos Jogos de Pequim, e em 2012, nos Jogos de Londres. Após ficar fora do comando da Seleção masculina por oito anos, Bernardo voltou às quadras no final de 2023, substituindo o técnico Renan Dal Zotto.

João Victor Marcari Oliva

João Victor Marcari Oliva está competindo nas Olimpíadas de Paris (Reprodução)

Disputando sua terceira Olimpíada, o cavaleiro João Victor tem como principal incentivadora sua mãe, a ex-jogadora de basquete Hortência Marcari. João começou a praticar esportes equestres por influência do pai, que trabalhava como empresário e criador de cavalos. No entanto, foi com a mãe que ele participou de sua primeira Olimpíada.

Em 1996, nas Olimpíadas de Atlanta, Hortência levou seu filho de seis meses para acompanhar a competição. Naquele ano, o Brasil garantiu a medalha de prata no basquete. Hortência também participou das Olimpíadas de Barcelona, em 1992, antes do nascimento de João.

Duda Lisboa

Jogos Olímpicos Paris 2024 - Vôlei de praia feminino - Brasil x Egito. Na imagem a atleta Duda Lisboa. - Foto: Alexandre Loureiro/COB (Comitê Olímpico Brasileiro/Divulgação)

Bicampeã mundial de vôlei de praia em 2018 e 2022, Duda Lisboa herdou a paixão pelo esporte de sua mãe, Cida Lisboa. Aos 9 anos, Duda começou a praticar vôlei de praia no Centro de Treinamento Cida Vôlei, em São Cristóvão, fundado por sua mãe.

Em 2017, quando Duda foi convidada para formar dupla com Ágatha nas competições, Cida treinava outra dupla do vôlei de praia brasileiro: Victoria e Tainá. Atualmente, Cida é diretora de esporte de alto rendimento na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL) de São Cristóvão.

Onde assistir aos Jogos Olímpicos de Paris?

Os Jogos Olímpicos de Paris terão disputas em todos os dias, de 24 de julho a 11 de agosto, e em diversos horários. Muitas modalidades terão transmissão da TV Globo e de plataformas de streaming, especialmente de jogos com a participação de atletas da seleção brasileira.

Veja como assistir:

TV aberta: Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições;

Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições; TV por assinatura: Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades;

Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades; Streaming: Globoplay e Cazé TV.