Novo escritório: Nubank será vizinho da Cyrela na Oscar Freire

O novo endereço do Nubank na capital paulista, anunciado nesta manhã, é também um marco na estratégia recente da Cyrela. O banco digital vai ocupar, a partir de 2027, o Cyrela Corporate by Pininfarina, edifício de 35 mil metros quadrados na Rua Oscar Freire, em Pinheiros. O prédio será sede tanto do Nubank quanto da própria Cyrela, e marca a entrada da incorporadora no segmento corporativo de alto padrão.

"Mais do que um edifício corporativo, o Cyrela Corporate foi concebido para ser o escritório do futuro", afirma Efraim Horn, CEO da Cyrela. O projeto tem vista 360 graus para a cidade de São Paulo e inclui espaços abertos ao público, como cafés, rooftop e áreas para eventos sociais e corporativos.

O projeto traz a assinatura da Pininfarina, tradicional casa de design italiana, também conhecida pelos modelos da Ferrari. Com isso, a Cyrela estende para o mercado corporativo a estratégia que vem adotando nos residenciais de luxo: parcerias com grifes internacionais e foco em diferenciação de produto. O edifício contará com 22 andares com lajes corporativas; os seis primeiros serão ocupados pela Cyrela.

Parceria com as italianas

Nos últimos seis meses, a incorporadora lançou três empreendimentos em Pinheiros, todos em parceria com casas de design italianas. O mais recente é o Epic, lançado em junho de 2025 em parceria com a Safra Properties. Com 210 metros de altura e unidades entre 350 e 380 metros quadrados, o projeto também leva a assinatura da Pininfarina. Mais de 70% das unidades já foram vendidas, com preços entre R$ 35 mil e R$ 55 mil por metro quadrado.

Na Rua Joaquim Antunes, foi a vez do Capri, lançado em novembro com curadoria da Dolce & Gabbana Casa. Além das unidades residenciais, o estande de vendas oferece uma experiência imersiva com mobiliário feito à mão e importado da Itália.

Já no projeto Vista, também em parceria com a Safra Properties, a Cyrela inaugurou a segunda torre, o Vista Milano, decorado pela Armani/Casa. Com torres de 205 metros de altura e unidades de até 430 metros quadrados, o projeto reafirma a proposta da empresa de integrar design de grife à moradia de alto luxo.

A ocupação do Cyrela Corporate pelo Nubank consolida essa estratégia em uma nova frente: o mercado de escritórios, que também vive um ciclo de renovação impulsionado pelo retorno ao trabalho presencial e pelo apelo crescente de projetos com propósito, bem-estar e experiência urbana.

"Estamos muito felizes com a chegada do Nubank, que reforça nossa convicção de que estamos no caminho certo", afirma Horn. "Este edifício corporativo foi concebido também para ser a sede e a casa da Cyrela pelas próximas décadas. Buscávamos um espaço com a nossa cara e alma, onde os colaboradores possam trabalhar inspirados pelo futuro."