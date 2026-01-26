Vale lidera perdas do Ibovespa com novo transbordamento em mina

As ações da Vale (VALE3) ampliaram a queda na tarde desta segunda-feira, 26, após a companhia confirmar um novo episódio de transbordamento de água em uma de suas minas em Congonhas, Minas Gerais, um dia depois de ocorrência semelhante em operação localizada em Ouro Preto, no mesmo estado.

Em comunicado ao mercado, a mineradora informou que ambos os transbordamentos foram rapidamente contidos, sem registro de feridos ou impactos às comunidades do entorno.

"Nenhuma das duas situações tem qualquer relação com as barragens da Vale na região, que seguem sem alterações nas suas condições de estabilidade e segurança e são monitoradas 24 horas por dia, 7 dias por semana", disse no comunicado.

Segundo a mineradora, também não houve carreamento de rejeitos de mineração e o transbordamento foi apenas água com sedimentos (terra).

"A empresa reforça esses procedimentos durante o intenso período chuvoso. As causas dos dois extravasamentos estão sendo apuradas e os aprendizados extraídos serão imediatamente incorporados aos planos de chuva da companhia", afirmou.

Vale lidera perdas do Ibovespa

Os papéis da empresa, que chegaram a operar em alta logo na abertura do pregão, inverteram o sinal ao longo da sessão, mas ampliaram a perda com a notícia do novo transbordamento.

Por volta das 17h04, as ações ordinárias da Vale, com direito a voto, recuavam 2,73%, a maior queda do dia no Ibovespa.

Inicialmente, o desempenho negativo também refletia o movimento de baixa do minério de ferro no mercado internacional. Na China, os contratos mais negociados da commodity, com vencimento em maio, caíram 0,95% na Bolsa de Dalian, cotados a 784,5 yuans (US$ 112,4) por tonelada, em meio à avaliação dos investidores sobre as dinâmicas de oferta e demanda na cadeia global.

O recuo da Vale ocorre em um pregão marcado por realização de lucros na bolsa brasileira, após uma sequência de recordes recentes do Ibovespa, e pela cautela dos investidores diante da expectativa pela chamada “super quarta”, quando os bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos decidem os próximos passos da política monetária.

No mesmo horário, o principal índice da B3 caía 0,18%, aos 178.534 pontos.