Houston Rockets x Los Angeles Clippers: horário e onde assistir ao jogo da NBA

Partida entre Houston Rockets e Los Angeles Clippers é válida pela temporada regular da NBA 2025-26

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 17h57.

Última atualização em 10 de fevereiro de 2026 às 18h06.

O Houston Rockets enfrenta o Los Angeles Clippers no Toyota Center, em Houston, no Texas, nesta terça-feira, 10, às 22h, no horário de Brasília, pela temporada regular da NBA 2025-26. O confronto reúne dois times da Conferência Oeste e marca o segundo de quatro duelos previstos entre eles no calendário do campeonato.

Até agora, o equilíbrio tem sido a marca do confronto direto, com uma vitória para cada lado. No encontro mais recente, os Clippers levaram a melhor jogando em casa, impulsionados por uma atuação de destaque de Kawhi Leonard, que anotou 41 pontos na vitória por 128 a 108.

Onde assistir ao vivo

A principal opção de transmissão no Brasil é o NBA League Pass, o serviço de streaming oficial da liga que oferece todos os jogos ao vivo pela internet para assinantes.

