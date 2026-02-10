Houston Rockets x Los Angeles Clippers: horário e onde assistir ao jogo da NBA

O Houston Rockets enfrenta o Los Angeles Clippers no Toyota Center, em Houston, no Texas, nesta terça-feira, 10, às 22h, no horário de Brasília, pela temporada regular da NBA 2025-26. O confronto reúne dois times da Conferência Oeste e marca o segundo de quatro duelos previstos entre eles no calendário do campeonato.

Até agora, o equilíbrio tem sido a marca do confronto direto, com uma vitória para cada lado. No encontro mais recente, os Clippers levaram a melhor jogando em casa, impulsionados por uma atuação de destaque de Kawhi Leonard, que anotou 41 pontos na vitória por 128 a 108.