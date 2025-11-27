Brasil x Noruega: veja quando e onde assistir o jogo da Seleção feminina

A Seleção Brasileira feminina de futebol está concentrada em Marbella, na Espanha, desde sábado, 22, para se preparar para o amistoso contra a Noruega.

O jogo está marcado para esta sexta-feira, 28, às 15h (horário de Brasília), no Estádio Municipal de La Linea, na Espanha.

Este não é o primeiro encontro entre as equipes, que já se enfrentaram nove vezes. De acordo com informações da CBF, o Brasil tem cinco vitórias, dois empates e duas derrotas no histórico de confrontos com a Noruega. A Seleção marcou 18 vezes e sofreu dez gols.

A última vez que o Brasil entrou em campo para enfrentar as norueguesas foi no dia 7 de outubro de 2022, em Oslo, na Noruega. Na ocasião, as brasileiras venceram por 4 a 1.

A Noruega não vence o Brasil há 5 jogos. A última vitória do país aconteceu no dia primeiro de agosto de 1996, por 2 a 0.

Na próxima terça-feira, 2, a seleção feminina do Brasil encara a seleção portuguesa, às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Aveiro, em Portugal.

Quando é o jogo amistoso de Brasil x Noruega?

Onde assistir o jogo de Brasil x Noruega?

O amistoso entre Brasil e Noruega terá transmissão ao vivo pelo SporTV.

Quais jogadoras foram convocadas?

Goleiras: Lorena (Kansas/EUA); Claudia (Fluminense); Thais (Benfica/POR); e Lelê (Corinthians).

Defensoras: Tarci (Lyon/FRA); Isa Haas (Cruzeiro); Mariza (Corinthians); Fê Palermo (Palmeiras); Thais Ferreira (Corinthians); Yasmim (Real Madrid/ESP); Isabela (PSG/FRA); e Bruninha (Gotham/EUA).

Meio-campistas: Angelina (Orlando Pride/EUA); Duda Sampaio (Corinthians); Ary Borges (Racing Louisville/EUA); Brena (Palmeiras); e Yaya (PSG/FRA).

Atacantes: Luany (Atlético de Madrid/ESP); Dudinha (San Diego/EUA); Bia Zaneratto (Kansas/EUA); Gabi Zanotti (Corinthians); Ludmila (Chicago/EUA); Gabi Portilho (Gotham/EUA); e Tainá Maranhão (Palmeiras).