Esporte

Copa do Mundo Sub-17: Brasil vence o Marrocos por 2 a 1 e avança à semifinal

Seleção brasileira marca no último minuto do segundo tempo, avança e enfrenta Portugal em busca de uma vaga na final

(Reprodução/Redes Sociais)

Yasmim Faria
Colaboradora

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 14h52.

Última atualização em 21 de novembro de 2025 às 14h59.

A seleção brasileira sub-17 venceu o Marrocos por 2 a 1 nesta sexta-feira, 21, e garantiu vaga na semifinal da Copa do Mundo da categoria, disputada em Doha, no Qatar.

O Brasil abriu o placar logo aos 14 minutos do primeiro tempo, quando Dell recebeu o cruzamento de Ruan Pablo e bateu de primeira, sem chance para o goleiro. Nos acréscimos da etapa inicial, porém, o Marrocos empatou com Baha, de pênalti.

Conheça as seleções 'improváveis' que vão disputar a Copa de 2026

O segundo tempo foi marcado por uma grande pressão brasileira, até que, aos 49 minutos, Dell voltou a decidir: aproveitou a última chegada da equipe e marcou o gol da classificação.

Agora, o Brasil enfrenta Portugal na próxima segunda-feira (24), em busca de uma vaga para a grande final.

Acompanhe tudo sobre:Copa do MundoFutebol

