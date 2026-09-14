São Paulo x Boca Juniors: onde assistir, escalações e horário

São Paulo precisa uma vitória por de dois gols de vantagem para avançar às semifinais da Copa Sul-Americana. (Rubens Chiri/SaoPaulofc.net) (Rubens Chiri/Saopaulofc.net/Flickr)
Redator na Exame
Publicado em 14 de setembro de 2026 às 17h31.
RESUMO | O São Paulo recebe o Boca Juniors nesta terça-feira, 15, às 21h30 (de Brasília), no Estádio do MorumBIS, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. Derrotado por 1 a 0 na partida de ida, em Buenos Aires, o Tricolor precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis ou por dois ou mais gols para garantir a classificação direta, contando com o apoio de sua torcida em um duelo que será arbitrado pelo uruguaio Gustavo Tejera.
O São Paulo entra em campo na noite desta terça-feira, 15, para um dos confrontos mais importantes de sua temporada. A equipe paulista mede forças com o tradicional Boca Juniors, da Argentina, a partir das 21h30 (no horário de Brasília), no Estádio do MorumBIS, em São Paulo. O duelo é válido pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana.
No primeiro encontro entre as equipes, disputado em La Bombonera, em Buenos Aires, os donos da casa levaram a melhor e venceram por 1 a 0. Com o revés na Argentina, o Tricolor precisa obrigatoriamente de uma vitória para seguir vivo na competição. Caso o São Paulo venja por margem mínima de um gol de diferença, a decisão da vaga na semifinal será resolvida nas cobranças de pênaltis. Se a equipe comandada por sua comissão técnica triunfar por dois ou mais gols de vantagem, a classificação para a próxima fase virá diretamente no tempo regulamentar.
A arbitragem da partida ficará a cargo do uruguaio Gustavo Tejera, árbitro integrante do quadro da FIFA que esteve presente na Copa do Mundo de 2026.
Para esta decisão, o São Paulo precisará superar ausências e ajustar o rendimento - o time vem de um revés por 2 a 0 diante do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro.
Do outro lado, o Boca Juniors chega a São Paulo embalado por vitórias consistentes no Campeonato Argentino.A provável escalação do São Paulo conta com Rafael no gol; a linha defensiva formada por Domingos Duarte, Arboleda e Sabino; no setor de meio-campo, Lucas Ramon, Pablo Maia, Marcos Antônio e Iago; com o ataque liderado por Gustavo Santana, Artur e Luciano. O Boca Juniors deve ir a campo com Montero defendendo a meta; o sistema defensivo composto por Lozano, Di Lollo, Herrera e Blanco; no meio-campo, Ascacíbar, Paredes e Belmonte; com a criatividade sob a batuta de Velasco e o setor ofensivo formado por Flores e o perigoso atacante uruguaio Merentiel.
O Tricolor precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar no tempo regulamentar, ou por exatamente um gol de vantagem para levar a decisão para os pênaltis.
O duelo será apitado pelo árbitro uruguaio Gustavo Tejera, integrante do quadro da FIFA.
A partida contará com múltiplas opções de transmissão, passando pela ESPN na TV fechada, SBT na TV aberta e Disney+ no streaming.