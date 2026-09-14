São Paulo x Boca Juniors: onde assistir, escalações e horário

RESUMO | O São Paulo recebe o Boca Juniors nesta terça-feira, 15, às 21h30 (de Brasília), no Estádio do MorumBIS, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. Derrotado por 1 a 0 na partida de ida, em Buenos Aires, o Tricolor precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis ou por dois ou mais gols para garantir a classificação direta, contando com o apoio de sua torcida em um duelo que será arbitrado pelo uruguaio Gustavo Tejera.

O São Paulo entra em campo na noite desta terça-feira, 15, para um dos confrontos mais importantes de sua temporada. A equipe paulista mede forças com o tradicional Boca Juniors, da Argentina, a partir das 21h30 (no horário de Brasília), no Estádio do MorumBIS, em São Paulo. O duelo é válido pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana.

No primeiro encontro entre as equipes, disputado em La Bombonera, em Buenos Aires, os donos da casa levaram a melhor e venceram por 1 a 0. Com o revés na Argentina, o Tricolor precisa obrigatoriamente de uma vitória para seguir vivo na competição. Caso o São Paulo venja por margem mínima de um gol de diferença, a decisão da vaga na semifinal será resolvida nas cobranças de pênaltis. Se a equipe comandada por sua comissão técnica triunfar por dois ou mais gols de vantagem, a classificação para a próxima fase virá diretamente no tempo regulamentar.

A arbitragem da partida ficará a cargo do uruguaio Gustavo Tejera, árbitro integrante do quadro da FIFA que esteve presente na Copa do Mundo de 2026.

Desfalques, arbitragem e prováveis escalações

Para esta decisão, o São Paulo precisará superar ausências e ajustar o rendimento - o time vem de um revés por 2 a 0 diante do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro.

Do outro lado, o Boca Juniors chega a São Paulo embalado por vitórias consistentes no Campeonato Argentino.

A provável escalação do São Paulo conta com Rafael no gol; a linha defensiva formada por Domingos Duarte, Arboleda e Sabino; no setor de meio-campo, Lucas Ramon, Pablo Maia, Marcos Antônio e Iago; com o ataque liderado por Gustavo Santana, Artur e Luciano.

O Boca Juniors deve ir a campo com Montero defendendo a meta; o sistema defensivo composto por Lozano, Di Lollo, Herrera e Blanco; no meio-campo, Ascacíbar, Paredes e Belmonte; com a criatividade sob a batuta de Velasco e o setor ofensivo formado por Flores e o perigoso atacante uruguaio Merentiel.

Onde assistir e transmissão ao vivo

Competição: Copa Sul-Americana (Quartas de final - Jogo de volta)

Copa Sul-Americana (Quartas de final - Jogo de volta) Data: 15 de setembro de 2026

15 de setembro de 2026 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Estádio do MorumBIS, São Paulo (SP)

Estádio do MorumBIS, São Paulo (SP) Transmissão ao vivo: ESPN (TV fechada), SBT (TV aberta) e Disney+ (streaming)

Qual é o resultado necessário para o São Paulo se classificar?

O Tricolor precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar no tempo regulamentar, ou por exatamente um gol de vantagem para levar a decisão para os pênaltis.

Quem será o árbitro da partida no MorumBIS?

O duelo será apitado pelo árbitro uruguaio Gustavo Tejera, integrante do quadro da FIFA.

Onde assistir ao jogo?

A partida contará com múltiplas opções de transmissão, passando pela ESPN na TV fechada, SBT na TV aberta e Disney+ no streaming.