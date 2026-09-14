Problema nas contas? Arsenal contrata consultoria para revisar operações e custos

RESUMO | O Arsenal contratou a consultoria global Boston Consulting Group (BCG) para realizar uma revisão estratégica e operacional de suas atividades fora dos gramados. Liderada pelo CEO Richard Garlick, a iniciativa busca otimizar processos internos, conter o avanço dos custos operacionais e garantir a sustentabilidade financeira a longo prazo dos atuais campeões da Premier League.

O Arsenal contratou a Boston Consulting Group (BCG), uma das maiores firmas de consultoria de gestão e estratégia do mundo para conduzir uma varredura minuciosa nas operações internas e administrativas do clube londrino.

Embora a iniciativa possa resultar em cortes de despesas e enxugamento de processos, a diretoria dos atuais campeões da Premier League também busca identificar gargalos e oportunidades de melhoria em diversas áreas estratégicas.

O processo de revisão operacional está sendo liderado de perto pelo diretor-executivo (CEO) do clube, Richard Garlick, em parceria direta com os consultores da BCG. Garlick acumula experiência na instituição, tendo passado pelos cargos de diretor de operações de futebol e diretor-geral antes de assumir o posto máximo executivo em setembro de 2025. Até o momento, nenhum veredito ou plano definitivo foi publicamente divulgado.

No mês passado, ao debater os rumos econômicos da instituição, Richard Garlick resumiu a filosofia de gestão que norteia o clube : "Somos um time de futebol. Nosso trabalho é vencer grandes troféus, mas queremos fazer isso de maneira financeiramente sustentável, o que significa que precisamos crescer nossas receitas, focar em nossas parcerias, estádio e varejo". A contratação da consultoria externa entra justamente como ferramenta para blindar o clube contra ineficiências estruturais que possam ameaçar esse equilíbrio.

Desafios financeiros em meio a receitas recordes e custos operacionais em alta

A decisão de trazer a Boston Consulting Group ocorre em um momento em que as finanças do Arsenal exibem tanto marcas históricas de faturamento quanto claros sinais de alerta operacional. No balanço contábil referente à temporada 2024/2025, o clube anunciou um faturamento recorde de 691 milhões de libras (equivalente a cerca de R$ 5,16 bilhões), ficando muito próximo de zerar seu saldo e registrando um prejuízo líquido mínimo de apenas 1,4 milhão de libras (R$ 10,4 milhões).

Apesar da cifra expressiva na arrecadação geral, o relatório financeiro revelou que os prejuízos operacionais subjacentes — métrica que desconsidera a venda de direitos de registro de jogadores — saltaram de 50 milhões de libras (R$ 373,5 milhões) em 2024 para 65 milhões de libras (R$ 485,5 milhões) em 2025. Esse descompasso mostra que o crescimento das receitas veio acompanhado de uma escalada considerável nas despesas correntes do dia a dia da instituição.

Os custos operacionais gerais registraram um aumento expressivo de 53 milhões de libras (R$ 395,8 milhões), saltando de 147,9 milhões de libras (R$ 1,1 bilhão) para 200,8 milhões de libras (R$ 1,5 bilhão).

À época, a diretoria do Arsenal justificou a alta como reflexo direto do encarecimento dos custos de eventos esportivos, despesas diretas para a entrega de novas receitas comerciais, questões imobiliárias residuais e o impacto das pressões inflacionárias globais na economia britânica.