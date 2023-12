"Morumbis": São Paulo encaminha acordo milionário com Mondeléz para naming rights do estádio

"Morumbis" será o novo nome do estádio do Morumbi. A informação foi confirmada por fontes do São Paulo nesta segunda-feira, 18. O clube encaminhou um acordo de patrocínio com a empresa de beleza Mondeléz, para naming rights do estádio. O negócio está em fase final e deve ser confirmado nos próximos dias.

A empresa pagará um valor entre R$ 25 milhões e R$ 30 milhões por um contrato de três anos. Com o acordo, o São Paulo se junta a outras equipes que também utilizam nome de empresa em seus estádios, como o Corinthians e o Palmeiras.

O Tricolor deve faturar R$ 90 milhões durante o período do contrato. A Mondelez, empresa do ramo alimenticio, pretende realizar diversas ações dentro e fora do estádio.

A expectativa é que o nome já esteja nos jogos do Campeonato Paulista. Procurado, o São Paulo oficialmente afirma que não irá se pronunciar.