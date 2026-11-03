Esporte

Internacional fecha patrocínio com Torcedor Premiado com receita atrelada à adesão da torcida

Em paralelo, Internacional e CRMBonus estabeleceram uma parceria para os sócios-torcedores adimplentes do clube

Ação publicitária vai ocorrer em partida válida pelo Brasileirão (Leandro Monks/Internacional)

Ação publicitária vai ocorrer em partida válida pelo Brasileirão (Leandro Monks/Internacional)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 11h00.

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O Sport Club Internacional firmou contrato de patrocínio com o Torcedor Premiado, programa desenvolvido pela empresa CRMBonus. O acordo pode gerar receita superior a R$ 60 milhões ao clube, a depender do volume de adesão dos torcedores. A marca fará sua estreia na terça-feira, 3, em partida contra o Coritiba, no Estádio Beira-Rio, estampada nos números das camisas dos jogadores.

A mecânica do programa prevê a distribuição de benefícios mensais via Vale Bônus, sem dependência de sorteios, apostas ou palpites sobre resultados esportivos. A assinatura do Torcedor Premiado possui o custo de R$ 1,99 no primeiro mês e R$ 19,90 nas renovações subsequentes. Ao assinar ou renovar a mensalidade, o usuário recebe 100 Vale Bônus.

O programa também concede 100 Vale Bônus para cada gol marcado pelo Internacional em competições oficiais, excluindo partidas amistosas. A regra estabelece um piso mínimo de 400 Vale Bônus por ciclo mensal referentes aos gols: caso o time marque até quatro gols no período, o participante recebe 400 créditos; a partir do quinto gol, são adicionados 100 Vale Bônus por gol marcado. Somados ao crédito da assinatura ou renovação, o benefício garante no mínimo 500 Vale Bônus por ciclo mensal.

Crédito digital

O Vale Bônus consiste em um crédito digital aceito como parte do pagamento em produtos e serviços cadastrados na plataforma CRMBonus, que reúne mais de mil marcas e 7 milhões de usuários.

Além do acúmulo de créditos, a assinatura inclui a participação em sorteios autorizados pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, com apuração vinculada à Loteria Federal. A premiação prevê a distribuição diária de um iPhone 17 Pro, R$ 125 mil semanais em prêmios e um veículo BYD zero quilômetro por mês.

Em paralelo, Internacional e CRMBonus estabeleceram uma parceria para os sócios-torcedores adimplentes do clube, que receberão entre 50 e 200 Vale Bônus mensais, variando de acordo com a categoria social. As datas de disponibilidade destes créditos serão informadas posteriormente pelo clube.

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