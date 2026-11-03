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Schwarzenegger e astro de 'Reacher' se unem para salvar o Natal em novo filme do Prime Video

Trinta anos após 'Um Herói de Brinquedo', ator estrela 'Missão Resgate de Natal', que chega ao Prime Video em dezembro

'Missão Resgate de Natal': Schwarzenegger e Alan Ritchson formam dupla em aventura natalina com roubo, elfos e uma corrida contra o tempo (Divulgação/Prime Video)

'Missão Resgate de Natal': Schwarzenegger e Alan Ritchson formam dupla em aventura natalina com roubo, elfos e uma corrida contra o tempo (Divulgação/Prime Video)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 13h34.

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Arnold Schwarzenegger está de volta ao Natal — desta vez, de barba branca e gorro vermelho. Trinta anos após a correria por um boneco em "Um Herói de Brinquedo" (1996), o astro assume o posto de Papai Noel em "Missão Resgate de Natal", comédia de ação que chega ao Prime Video em 2 de dezembro.

Aos 79 anos, o astro divide o protagonismo com Alan Ritchson, conhecido pela série "Reacher".

Qual é a história de 'Missão Resgate de Natal'?

A aventura começa quando uma elfa, interpretada por Awkwafina, rouba o saco vermelho do Papai Noel. Sem o objeto mágico e com a entrega dos presentes ameaçada, o personagem procura ajuda entre os integrantes de sua lista de malcriados.

O escolhido é Vance, vivido por Ritchson. Com a participação de sua filha, de um grupo com habilidades criminosas, de elfos e de renas, ele embarca em um assalto para recuperar o item e garantir a celebração.

O retorno após 'Um Herói de Brinquedo'

O novo papel retoma a ligação de Schwarzenegger com o cinema natalino. Em "Um Herói de Brinquedo", lançado em 1996, o ator interpretava um pai que precisava encontrar um boneco Turbo Man para cumprir uma promessa feita ao filho.

Agora, três décadas depois, o ator assume o papel do responsável por distribuir os presentes — e precisa recorrer a um ladrão para cumprir a tarefa.

Quem está no elenco?

Além de Schwarzenegger, Ritchson e Awkwafina, "Missão Resgate de Natal" reúne Berkeley James, Michael Cyril Creighton, Liza Koshy, Kyle Mooney, Jane Krakowski e Ken Jeong.

A direção é de Adam Shankman, de "Hairspray", com roteiro de Allan Rice, da série "A Irmã do Meio". O lançamento será mundial pelo Prime Video.

Confira o trailer de 'Missão Resgate de Natal'

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