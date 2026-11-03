Schwarzenegger e astro de 'Reacher' se unem para salvar o Natal em novo filme do Prime Video

Arnold Schwarzenegger está de volta ao Natal — desta vez, de barba branca e gorro vermelho. Trinta anos após a correria por um boneco em "Um Herói de Brinquedo" (1996), o astro assume o posto de Papai Noel em "Missão Resgate de Natal", comédia de ação que chega ao Prime Video em 2 de dezembro.

Aos 79 anos, o astro divide o protagonismo com Alan Ritchson, conhecido pela série "Reacher".

Qual é a história de 'Missão Resgate de Natal'?

A aventura começa quando uma elfa, interpretada por Awkwafina, rouba o saco vermelho do Papai Noel. Sem o objeto mágico e com a entrega dos presentes ameaçada, o personagem procura ajuda entre os integrantes de sua lista de malcriados.

O escolhido é Vance, vivido por Ritchson. Com a participação de sua filha, de um grupo com habilidades criminosas, de elfos e de renas, ele embarca em um assalto para recuperar o item e garantir a celebração.

O retorno após 'Um Herói de Brinquedo'

O novo papel retoma a ligação de Schwarzenegger com o cinema natalino. Em "Um Herói de Brinquedo", lançado em 1996, o ator interpretava um pai que precisava encontrar um boneco Turbo Man para cumprir uma promessa feita ao filho.

Agora, três décadas depois, o ator assume o papel do responsável por distribuir os presentes — e precisa recorrer a um ladrão para cumprir a tarefa.

Quem está no elenco?

Além de Schwarzenegger, Ritchson e Awkwafina, "Missão Resgate de Natal" reúne Berkeley James, Michael Cyril Creighton, Liza Koshy, Kyle Mooney, Jane Krakowski e Ken Jeong.

A direção é de Adam Shankman, de "Hairspray", com roteiro de Allan Rice, da série "A Irmã do Meio". O lançamento será mundial pelo Prime Video.

Confira o trailer de 'Missão Resgate de Natal'