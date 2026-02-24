Esporte

Copa do Brasil: veja horários e onde assistir aos jogos da 2ª fase

Rodada tem quatro jogos com exibição na TV e plataformas digitais, enquanto o Fortaleza faz sua estreia em confronto de partida única

Copa do Brasil: jogos únicos abrem a nova etapa da competição nacional (CBF/Divulgação)

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 14h16.

A segunda fase da Copa do Brasil 2026 começa nesta terça-feira, 24, com quatro jogos e transmissão na TV por assinatura e no streaming. A etapa reúne clubes classificados na primeira fase e equipes que já entram diretamente nesta fase do torneio.

As partidas são disputadas em jogo único e, em caso de empate, a vaga será definida nos pênaltis.

Entre os destaques da rodada está a estreia do Fortaleza na competição. O time cearense enfrenta o Maguary-PE, que participa do torneio nacional pela primeira vez.

A classificação para a terceira fase garante premiação milionária, com valores que variam de acordo com a divisão do clube.

Quais são os jogos da Copa do Brasil hoje (24/02)?

Confira os confrontos desta terça-feira pela segunda fase da Copa do Brasil:

  • Boavista-RJ x Maringá
    Horário: 16h30
    Transmissão: SporTV
  • Joinville x CSA
    Horário: 19h
    Transmissão: SporTV
  • Fortaleza x Maguary-PE
    Horário: 21h30
    Transmissão: SporTV e geTV
  • América-RN x GAS-RR
    Horário: 21h30
    Transmissão: Amazon Prime Video

Onde assistir aos jogos da Copa do Brasil ao vivo?

Os jogos da segunda fase da Copa do Brasil terão transmissão ao vivo no SporTV, no geTV e no Amazon Prime, além de cobertura em tempo real nas plataformas digitais. A programação varia conforme o confronto e o horário da partida.

Como funciona a segunda fase da Copa do Brasil?

A segunda fase mantém o formato de jogo único. O mando de campo é definido por sorteio. Não há vantagem do empate para nenhuma equipe. Se a partida terminar empatada no tempo regulamentar, a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis.

Os classificados avançam para a terceira fase da Copa do Brasil, quando novos clubes entram no torneio e um novo sorteio define os confrontos seguintes.

