Copa do Brasil: veja horários e onde assistir aos jogos da 2ª fase

A segunda fase da Copa do Brasil 2026 começa nesta terça-feira, 24, com quatro jogos e transmissão na TV por assinatura e no streaming. A etapa reúne clubes classificados na primeira fase e equipes que já entram diretamente nesta fase do torneio.

As partidas são disputadas em jogo único e, em caso de empate, a vaga será definida nos pênaltis.

Entre os destaques da rodada está a estreia do Fortaleza na competição. O time cearense enfrenta o Maguary-PE, que participa do torneio nacional pela primeira vez.

A classificação para a terceira fase garante premiação milionária, com valores que variam de acordo com a divisão do clube.

Quais são os jogos da Copa do Brasil hoje (24/02)?

Confira os confrontos desta terça-feira pela segunda fase da Copa do Brasil:

Boavista-RJ x Maringá

Horário: 16h30

Transmissão: SporTV

Horário: Transmissão: SporTV Joinville x CSA

Horário: 19h

Transmissão: SporTV

Horário: Transmissão: SporTV Fortaleza x Maguary-PE

Horário: 21h30

Transmissão: SporTV e geTV

Horário: Transmissão: SporTV e geTV América-RN x GAS-RR

Horário: 21h30

Transmissão: Amazon Prime Video

Onde assistir aos jogos da Copa do Brasil ao vivo?

Os jogos da segunda fase da Copa do Brasil terão transmissão ao vivo no SporTV, no geTV e no Amazon Prime, além de cobertura em tempo real nas plataformas digitais. A programação varia conforme o confronto e o horário da partida.

Como funciona a segunda fase da Copa do Brasil?

A segunda fase mantém o formato de jogo único. O mando de campo é definido por sorteio. Não há vantagem do empate para nenhuma equipe. Se a partida terminar empatada no tempo regulamentar, a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis.

Os classificados avançam para a terceira fase da Copa do Brasil, quando novos clubes entram no torneio e um novo sorteio define os confrontos seguintes.