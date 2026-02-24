Copa do Brasil: veja horários e onde assistir aos jogos da 2ª fase

Copa do Brasil: jogos únicos abrem a nova etapa da competição nacional (CBF/Divulgação)
A segunda fase da Copa do Brasil 2026 começa nesta terça-feira, 24, com quatro jogos e transmissão na TV por assinatura e no streaming. A etapa reúne clubes classificados na primeira fase e equipes que já entram diretamente nesta fase do torneio.
As partidas são disputadas em jogo único e, em caso de empate, a vaga será definida nos pênaltis.
Entre os destaques da rodada está a estreia do Fortaleza na competição. O time cearense enfrenta o Maguary-PE, que participa do torneio nacional pela primeira vez.
A classificação para a terceira fase garante premiação milionária, com valores que variam de acordo com a divisão do clube.
Confira os confrontos desta terça-feira pela segunda fase da Copa do Brasil:
Os jogos da segunda fase da Copa do Brasil terão transmissão ao vivo no SporTV, no geTV e no Amazon Prime, além de cobertura em tempo real nas plataformas digitais. A programação varia conforme o confronto e o horário da partida.
A segunda fase mantém o formato de jogo único. O mando de campo é definido por sorteio. Não há vantagem do empate para nenhuma equipe. Se a partida terminar empatada no tempo regulamentar, a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis.
Os classificados avançam para a terceira fase da Copa do Brasil, quando novos clubes entram no torneio e um novo sorteio define os confrontos seguintes.