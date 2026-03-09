São Paulo pede valor recorde à BYD por naming rights do Morumbi, diz site

Os valores solicitados pelo São Paulo à BYD para a adoção do nome “MorumBYD” fariam do acordo o maior contrato de naming rights do país em termos de pagamento anual.

Segundo revelou o UOL, o clube apresentou à montadora chinesa, no fim do ano passado, uma proposta estimada em R$ 175 milhões por cinco anos, o que equivale a R$ 35 milhões por temporada para renomear o Morumbis.

O montante superaria todos os acordos vigentes de naming rights no futebol brasileiro quando considerados os valores anuais. Atualmente, o principal contrato do país é o da Mercado Livre Arena Pacaembu, avaliado em aproximadamente R$ 1 bilhão por 30 anos, média de R$ 33 milhões por ano.

Logo atrás aparecem a Neo Química Arena e o Allianz Parque. O Corinthians fechou com a Neo Química um contrato de R$ 300 milhões por 20 anos, cerca de R$ 15 milhões anuais — mesma quantia paga pelo acordo entre Palmeiras e Allianz, também de R$ 300 milhões por 20 anos.

O Athletico Paranaense vem logo na sequência, com o naming rights firmado com a Ligga Telecom, estimado em R$ 200 milhões por 15 anos, o que rende cerca de R$ 13 milhões por temporada, de acordo com o UOL.

Acordo atual do São Paulo

O São Paulo mantém contrato vigente com a Mondelez, assinado no fim de 2023 e válido até dezembro deste ano. O acordo tem valor aproximado de R$ 75 milhões, garantindo ao clube cerca de R$ 25 milhões por ano.