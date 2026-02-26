Esporte

Santos x Vasco: onde assistir e horário do jogo pelo Brasileirão

Partida entre Santos x Vasco é válida pelo Campeonato Brasileiro

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 08h00.

O Santos e Vasco se enfrentam nesta quinta-feira, 26, às 19h, na Vila Belmiro, em Santos. A partida é válida pelo Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere.

O Santos chega pressionado após a eliminação nas quartas de final do Campeonato Paulista. No último domingo, o Peixe foi derrotado por 2 a 1 pelo Novorizontino e deu adeus ao estadual, resultado que aumentou a cobrança sobre o técnico Juan Pablo Vojvoda, além do presidente Marcelo Teixeira e do diretor Alexandre Mattos.

No Brasileirão, o cenário também preocupa. Em três rodadas, o Alvinegro Praiano soma um empate e duas derrotas, ocupando a 18ª posição, com apenas um ponto conquistado. Já o Vasco tenta aproveitar o momento turbulento do adversário para somar pontos fora de casa sob o comando interino de Bruno Lazaroni.

Prováveis escalações

  • Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Luan Peres e Vinicius Lira (Escobar); Willian Arão, Gabriel Menino, Gabriel Bontempo (Zé Rafael); Neymar, Gabigol e Rony.
    Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
  • Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Puma Rodríguez; Cauan Barros, Tchê Tchê e Rojas; Andrés Gómez, Spinelli e Nuno Moreira.
    Técnico: Bruno Lazaroni (interino).

Onde assistir ao vivo o jogo do Santos x Vasco hoje pelo Brasileirão?

O jogo desta quinta-feira, 19h, entre o Santos e Vasco terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere.

Como assistir online o jogo do Santos x Vasco hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay.

