Santos x Vasco: onde assistir e horário do jogo pelo Brasileirão

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 08h00.
O Santos e Vasco se enfrentam nesta quinta-feira, 26, às 19h, na Vila Belmiro, em Santos. A partida é válida pelo Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere.
O Santos chega pressionado após a eliminação nas quartas de final do Campeonato Paulista. No último domingo, o Peixe foi derrotado por 2 a 1 pelo Novorizontino e deu adeus ao estadual, resultado que aumentou a cobrança sobre o técnico Juan Pablo Vojvoda, além do presidente Marcelo Teixeira e do diretor Alexandre Mattos.
No Brasileirão, o cenário também preocupa. Em três rodadas, o Alvinegro Praiano soma um empate e duas derrotas, ocupando a 18ª posição, com apenas um ponto conquistado. Já o Vasco tenta aproveitar o momento turbulento do adversário para somar pontos fora de casa sob o comando interino de Bruno Lazaroni.
Você pode assistir à partida online pelo Globoplay.