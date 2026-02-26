Esporte

Brasileirão: resultados dos jogos de ontem e tabela atualizada do campeonato

O Palmeiras lidera com 10 pontos, empatado com o São Paulo, mas à frente pelo saldo de gols

Vitor Roque, do Palmeiras: equipe venceu o Fluminense por 2 a 1 na última terça-feira, 25 (Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images)

Vitor Roque, do Palmeiras: equipe venceu o Fluminense por 2 a 1 na última terça-feira, 25 (Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 08h44.

A disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro segue apertada após os jogos de terça-feira, 25.

O Palmeiras venceu e manteve-se na liderança, mas viu o São Paulo seguir colado na tabela. O Corinthians também pontuou fora de casa e permanece nas primeiras posições do campeonato.

Confira abaixo quais foram os resultados dos jogos da véspera e a tabela atualizada do Brasileirão.

Palmeiras 2 x 1 Fluminense

Logo nos primeiros oito minutos do jogo, o Palmeiras abriu o placar em uma partida de intensidade e com marcação alta na Arena Barueri. O time sustentou a pressão do Fluminense e sustentou a vitória por 2 a 1.

Coritiba 0 x 1 São Paulo

O São Paulo venceu o Coritiba por 1 a 0, no Couto Pereira, e se manteve entre os líderes do Brasileirão.

Hernán Crespo escalou um time reserva e demonstrou força de elenco. Entre os considerados titulares, apenas o zagueiro Alan Franco iniciou a partida.

Cruzeiro 1 x 1 Corinthians

O Corinthians foi ao Mineirão com mudanças na equipe titular para enfrentar o Cruzeiro e arrancou um ponto importante no empate por 1 a 1.

Sem perder há cinco jogos na temporada, sendo quatro deles fora de casa, a equipe comandada por Dorival Júnior mostrou resiliência.

Red Bull Bragantino 1 x 1 Athletico-PR

As equipes empataram em 1 a 1 na 4ª rodada do Brasileirão, na terça-feira, 25, no estádio Cícero de Souza Marques.

Remo 1 x 1 Internacional

Os times empataram em 1 a 1 no Mangueirão na terça-feira.

Grêmio 2 x 1 Atlético-MG

O Grêmio venceu o Atlético-MG por 2 a 1 na 4ª rodada do Brasileirão, na terça-feira, 25, na Arena do Grêmio.

Próxima partida da rodada

A 4ª rodada segue nesta quarta-feira, 26 de fevereiro. O próximo jogo é Santos x Vasco, às 19h, na Vila Belmiro.

Veja a tabela atualizada do Brasileirão

PosiçãoClubePontosJogosSaldo de gols
1Palmeiras1047
2São Paulo1044
3Corinthians742
4Bahia732
5Fluminense741
6Athletico-PR741
7Bragantino740
8Grêmio640
9Chapecoense532
10Mirassol531
11Flamengo430
12Coritiba44-1
13Botafogo331
14Vitória33-3
15Remo34-2
16Atlético-MG24-2
17Internacional24-3
18Cruzeiro24-5
19Vasco13-2
20Santos13-3
Acompanhe tudo sobre:FutebolBrasileirãoPalmeirasSão Paulo Futebol ClubeCorinthians

Mais de Esporte

Santos x Vasco: onde assistir e horário do jogo pelo Brasileirão

Flamengo x Lanús: onde assistir e horário pela Recopa Sul-Americana

Jogos de hoje, quinta-feira, 26 de fevereiro, onde assistir ao vivo e horários

Quantos jogos Neymar terá até a convocação para a Copa?

Mais na Exame

Mundo

Cuba diz que lancha vinda dos EUA tentou 'infiltração com fins terroristas'

Mercados

Nem euforia, nem colapso: Wall Street ainda tenta entender a IA

Brasil

Redata caduca e Haddad diz estudar reedição de projeto para data centers

Tecnologia

Opera cria ‘máquina do tempo’ digital para celebrar 30 anos do navegador