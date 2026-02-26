Brasileirão: resultados dos jogos de ontem e tabela atualizada do campeonato

A disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro segue apertada após os jogos de terça-feira, 25.

O Palmeiras venceu e manteve-se na liderança, mas viu o São Paulo seguir colado na tabela. O Corinthians também pontuou fora de casa e permanece nas primeiras posições do campeonato.

Confira abaixo quais foram os resultados dos jogos da véspera e a tabela atualizada do Brasileirão.

Palmeiras 2 x 1 Fluminense

Logo nos primeiros oito minutos do jogo, o Palmeiras abriu o placar em uma partida de intensidade e com marcação alta na Arena Barueri. O time sustentou a pressão do Fluminense e sustentou a vitória por 2 a 1.

Coritiba 0 x 1 São Paulo

O São Paulo venceu o Coritiba por 1 a 0, no Couto Pereira, e se manteve entre os líderes do Brasileirão.

Hernán Crespo escalou um time reserva e demonstrou força de elenco. Entre os considerados titulares, apenas o zagueiro Alan Franco iniciou a partida.

Cruzeiro 1 x 1 Corinthians

O Corinthians foi ao Mineirão com mudanças na equipe titular para enfrentar o Cruzeiro e arrancou um ponto importante no empate por 1 a 1.

Sem perder há cinco jogos na temporada, sendo quatro deles fora de casa, a equipe comandada por Dorival Júnior mostrou resiliência.

Red Bull Bragantino 1 x 1 Athletico-PR

As equipes empataram em 1 a 1 na 4ª rodada do Brasileirão, na terça-feira, 25, no estádio Cícero de Souza Marques.

Remo 1 x 1 Internacional

Os times empataram em 1 a 1 no Mangueirão na terça-feira.

Grêmio 2 x 1 Atlético-MG

O Grêmio venceu o Atlético-MG por 2 a 1 na 4ª rodada do Brasileirão, na terça-feira, 25, na Arena do Grêmio.

Próxima partida da rodada

A 4ª rodada segue nesta quarta-feira, 26 de fevereiro. O próximo jogo é Santos x Vasco, às 19h, na Vila Belmiro.

Veja a tabela atualizada do Brasileirão