Brasileirão: resultados dos jogos de ontem e tabela atualizada do campeonato

Vitor Roque, do Palmeiras: equipe venceu o Fluminense por 2 a 1 na última terça-feira, 25 (Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images)
Repórter
Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 08h44.
A disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro segue apertada após os jogos de terça-feira, 25.
O Palmeiras venceu e manteve-se na liderança, mas viu o São Paulo seguir colado na tabela. O Corinthians também pontuou fora de casa e permanece nas primeiras posições do campeonato.
Confira abaixo quais foram os resultados dos jogos da véspera e a tabela atualizada do Brasileirão.
Logo nos primeiros oito minutos do jogo, o Palmeiras abriu o placar em uma partida de intensidade e com marcação alta na Arena Barueri. O time sustentou a pressão do Fluminense e sustentou a vitória por 2 a 1.
O São Paulo venceu o Coritiba por 1 a 0, no Couto Pereira, e se manteve entre os líderes do Brasileirão.
Hernán Crespo escalou um time reserva e demonstrou força de elenco. Entre os considerados titulares, apenas o zagueiro Alan Franco iniciou a partida.
O Corinthians foi ao Mineirão com mudanças na equipe titular para enfrentar o Cruzeiro e arrancou um ponto importante no empate por 1 a 1.
Sem perder há cinco jogos na temporada, sendo quatro deles fora de casa, a equipe comandada por Dorival Júnior mostrou resiliência.
As equipes empataram em 1 a 1 na 4ª rodada do Brasileirão, na terça-feira, 25, no estádio Cícero de Souza Marques.
Os times empataram em 1 a 1 no Mangueirão na terça-feira.
O Grêmio venceu o Atlético-MG por 2 a 1 na 4ª rodada do Brasileirão, na terça-feira, 25, na Arena do Grêmio.
A 4ª rodada segue nesta quarta-feira, 26 de fevereiro. O próximo jogo é Santos x Vasco, às 19h, na Vila Belmiro.
|Posição
|Clube
|Pontos
|Jogos
|Saldo de gols
|1
|Palmeiras
|10
|4
|7
|2
|São Paulo
|10
|4
|4
|3
|Corinthians
|7
|4
|2
|4
|Bahia
|7
|3
|2
|5
|Fluminense
|7
|4
|1
|6
|Athletico-PR
|7
|4
|1
|7
|Bragantino
|7
|4
|0
|8
|Grêmio
|6
|4
|0
|9
|Chapecoense
|5
|3
|2
|10
|Mirassol
|5
|3
|1
|11
|Flamengo
|4
|3
|0
|12
|Coritiba
|4
|4
|-1
|13
|Botafogo
|3
|3
|1
|14
|Vitória
|3
|3
|-3
|15
|Remo
|3
|4
|-2
|16
|Atlético-MG
|2
|4
|-2
|17
|Internacional
|2
|4
|-3
|18
|Cruzeiro
|2
|4
|-5
|19
|Vasco
|1
|3
|-2
|20
|Santos
|1
|3
|-3