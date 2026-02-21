Novorizontino x Santos: Neymar vai jogar? Saiba que horas e onde assistir ao jogo

Novorizontino e Santos se enfrentam neste domingo, 22, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), pelas quartas de final do Campeonato Paulista.
Esse é mais um confronto eliminatório deste final de semana, e vale vaga na semifinal do estadual.
Qual o horário do jogo?
O confronto será transmitido às 16h do domingo, horário de Brasília.
Onde assistir Novorizontino x Santos ao vivo
-
TV fechada: TNT Sports Brasil
-
Streaming: HBO Max
Qual é a possível escalação do Santos para o jogo?
O Santos finalizou a preparação no CT Rei Pelé com elenco completo à disposição. Sem jogadores no departamento médico, o técnico Juan Pablo Vojvoda pode contar novamente com Zé Rafael e Adonis Frías, que treinaram normalmente com o grupo.
A expectativa é que Neymar comece como titular pela primeira vez na temporada 2026, formando o trio ofensivo ao lado de Rony e Gabriel Barbosa. O camisa 10 atuou apenas no segundo tempo na partida contra o Velo Clube e pode ganhar a primeira oportunidade desde o início.
Os jogadores que podem entrar em campo são: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías (Zé Ivaldo), Luan Peres e Escobar (Vini Lira); Willian Arão, Gabriel Menino, Gabriel Bontempo (Barreal) e Neymar; Rony e Gabigol.
Qual a expectativa para o Novorizontino?
Sem nenhum atleta no departamento médico, o treinador argentino deve levar a campo um time com força total para a partida deste domingo.
O Grêmio Novorizontino vive uma boa fase no Campeonato Paulista. A equipe do interior encerrou a fase de grupos na liderança geral, com 16 pontos somados. Apesar da campanha consistente, o time de Novo Horizonte foi derrotado pelo Red Bull Bragantino por 3 a 0, fora de casa, na última rodada.