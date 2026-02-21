Esporte

Novorizontino x Santos: Neymar vai jogar? Saiba que horas e onde assistir ao jogo

Confronto define classificado à semifinal do estadual neste fim de semana

Neymar: peixe disputa quartas de final fora de casa após campanha suficiente para chegar ao mata-mata (Redes Sociais/Reprodução)

Neymar: peixe disputa quartas de final fora de casa após campanha suficiente para chegar ao mata-mata (Redes Sociais/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 16h23.

Novorizontino e Santos se enfrentam neste domingo, 22, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

Esse é mais um confronto eliminatório deste final de semana, e vale vaga na semifinal do estadual.

Qual o horário do jogo?

O confronto será transmitido às 16h do domingo, horário de Brasília.

Onde assistir Novorizontino x Santos ao vivo

  • TV fechada: TNT Sports Brasil

  • Streaming: HBO Max

Qual é a possível escalação do Santos para o jogo?

O Santos finalizou a preparação no CT Rei Pelé com elenco completo à disposição. Sem jogadores no departamento médico, o técnico Juan Pablo Vojvoda pode contar novamente com Zé Rafael e Adonis Frías, que treinaram normalmente com o grupo.

A expectativa é que Neymar comece como titular pela primeira vez na temporada 2026, formando o trio ofensivo ao lado de Rony e Gabriel Barbosa. O camisa 10 atuou apenas no segundo tempo na partida contra o Velo Clube e pode ganhar a primeira oportunidade desde o início.

Os jogadores que podem entrar em campo são: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías (Zé Ivaldo), Luan Peres e Escobar (Vini Lira); Willian Arão, Gabriel Menino, Gabriel Bontempo (Barreal) e Neymar; Rony e Gabigol.

Qual a expectativa para o Novorizontino?

Sem nenhum atleta no departamento médico, o treinador argentino deve levar a campo um time com força total para a partida deste domingo.

O Grêmio Novorizontino vive uma boa fase no Campeonato Paulista. A equipe do interior encerrou a fase de grupos na liderança geral, com 16 pontos somados. Apesar da campanha consistente, o time de Novo Horizonte foi derrotado pelo Red Bull Bragantino por 3 a 0, fora de casa, na última rodada.

Acompanhe tudo sobre:FutebolAgenda de jogosSantos Futebol Clube

Mais de Esporte

Atlético de Madrid x Espanyol: horário e onde assistir ao jogo de La Liga

Olimpíadas de Inverno: Noruega lidera quadro de medalhas; veja posição do Brasil

PSG x Metz: horário e onde assistir ao jogo do Campeonato Francês

Palmeiras x Capivariano: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje

Mais na Exame

Mundo

EUA mantém Brasil sob investigação mesmo após decisão da Suprema Corte

Ciência

NASA adia lançamento do Artemis II devido a problemas técnicos

ESG

Restauração florestal eficiente já é realidade e Brasil precisa escalar esse modelo

Pop

'Heated Rivalry': a série de sucesso é baseada em quais livros?