Novorizontino x Santos: Neymar vai jogar? Saiba que horas e onde assistir ao jogo

Novorizontino e Santos se enfrentam neste domingo, 22, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

Esse é mais um confronto eliminatório deste final de semana, e vale vaga na semifinal do estadual.

Qual o horário do jogo?

O confronto será transmitido às 16h do domingo, horário de Brasília.

Onde assistir Novorizontino x Santos ao vivo

TV fechada: TNT Sports Brasil

Streaming: HBO Max

Qual é a possível escalação do Santos para o jogo?

O Santos finalizou a preparação no CT Rei Pelé com elenco completo à disposição. Sem jogadores no departamento médico, o técnico Juan Pablo Vojvoda pode contar novamente com Zé Rafael e Adonis Frías, que treinaram normalmente com o grupo.

A expectativa é que Neymar comece como titular pela primeira vez na temporada 2026, formando o trio ofensivo ao lado de Rony e Gabriel Barbosa. O camisa 10 atuou apenas no segundo tempo na partida contra o Velo Clube e pode ganhar a primeira oportunidade desde o início.

Os jogadores que podem entrar em campo são: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías (Zé Ivaldo), Luan Peres e Escobar (Vini Lira); Willian Arão, Gabriel Menino, Gabriel Bontempo (Barreal) e Neymar; Rony e Gabigol.

Qual a expectativa para o Novorizontino?