Santos vende naming rights da Vila Belmiro e estádio ganha o nome de 'Vila Viva Sorte'

O Santos fechou a venda dos naming rights da Vila Belmiro, nesta terça-feira, 13, por um período de dez anos, com um contrato que garante, no mínimo, R$ 15 milhões anuais.

A parceira do clube nessa iniciativa é a empresa de capitalização Viva Sorte, que escolheu o nome "Vila Viva Sorte" para o estádio do Peixe.

O contrato será formalizado ainda esta semana em uma cerimônia com a presença do presidente Marcelo Teixeira e dos executivos da empresa. A confirmação do acordo foi anunciada nesta segunda-feira, 12, durante uma reunião do Conselho Deliberativo.

De acordo com o presidente do clube, o contrato com a Viva Sorte permanecerá válido, independentemente da construção de uma nova arena no local onde atualmente se encontra a Vila Belmiro. A casa do Peixe já deve receber o novo nome ainda durante a série B do Campeonato Brasileiro.

O valor estipulado é de R$ 15 milhões por ano, com validade de dez anos. Há ainda a possibilidade de que os valores sejam ajustados para cima, conforme metas estabelecidas no contrato.