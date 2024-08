Perto de estreia no Real Madrid, como Mbappé pode acrescentar ainda mais aos negócios do clube?

De férias após participar da Eurocopa com a seleção francesa, o atacante Kylian Mbappé iniciou oficialmente o período de treinamentos nesta quarta-feira, 7, e agora se prepara para estar em condições de atuar a final da Supercopa da UEFA, que acontece no próximo dia 14, contra a Atalanta-ITA.

Desde que foi anunciado pelos merengues, em 3 de junho, que a expectativa pela presença de Mbappé tem ganhado as ruas de Madrid e de todo o mundo. Enquanto não entra em campo, o Real Madrid tem aproveitado a imagem do francês com postagens nas redes sociais. Já foram 28 posts até então no Instagram, sendo 22 somente no dia da apresentação, com 9 publicações nos Reels. Somados, esse vídeos já somam mais de meio bilhão de visualizações, um recorde entre os últimos reforços do clube.

Em meados de junho, mais precisamente em 11 de junho, a loja oficial do Real Madrid chegou a soltar um comunicado informando que a venda de camisa de Mbappé superaram todos os prognósticos e que a produção se encontrava sobrecarregada, levando até três semanas para ser entregue após o ato da compra.

Também em junho, quando foi divulgada sua contratação, o site do Real Madrid chegou a ficar alguns minutos fora do ar, tamanha a sobrecarga de acessos. No mesmo dia, o Instagram do clube ganhou quase 4 milhões de novos fãs. O vídeo do anúncio da transferência do novo reforço, por exemplo, alcançou mais de 150 milhões de impressões na plataforma.

Mbappé é o quarto jogador do mundo com mais seguidores no Instagram, com 121 milhões, ficando atrás apenas de Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar. Já o Real Madrid é o maior clube do mundo em seguidores nesta rede, com 161 milhões.

Para especialistas, apesar da grandeza do Real Madrid e de tudo o que o clube faz e conquista com negócios fora das quatro linhas, Mbappé ainda pode trazer muitos benefícios a essa indústria do clube.

"Mbappé tem o potencial de trazer benefícios significativos para o Real Madrid, ampliando a vasta linha de receita do clube. Sua chegada não só fortalece o desempenho esportivo, mas também impulsiona o crescimento da base de fãs, vendas de produtos, engajamento digital e atração de novos patrocínios. A história recente do clube também mostra como a chegada de ídolos pode transformar o cenário comercial. A contratação de Cristiano Ronaldo, por exemplo, resultou em um aumento massivo nas vendas de camisas e produtos licenciados, além de elevar a visibilidade global do clube. Com Mbappé, a expectativa é similar ou até maior, dada sua popularidade e presença digital. Ele representa uma adição estratégica que pode levar o Real Madrid a novos patamares de sucesso econômico, consolidando ainda mais sua posição como líder global no futebol", afirma Ricardo Bianco Rosada, fundador da consultoria brmkt.co, que atua nas áreas de Estratégia, Branding, Marketing e Desenvolvimento de Negócios.

"Aproveitar o calor da chegada do Mbappé é tarefa do marketing, que pode fazer uma leitura do atleta e customizar uma ativação especifica para o momento. Vale lembrar, no entanto, que atletas deste nível possuem contratos de marketing limitados e que deve ter sido negociado por dias, justamente pelo potencial de alcance que a imagem do Mbappé possui. Neste momento, se abre espaço para uma marca francesa que tenha interesse na imensa torcida do Real Madrid mundo afora", analisa Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo.

"Mbappé vai chegar ao super campeão Real Madrid para agregar dentro e fora do campo. Com centenas de milhões de seguidores nas redes sociais, uma Copa do Mundo no currículo e ídolo mundial, o atleta é uma máquina de fazer dinheiro. Com direito a parte de sua imagem, o Real Madrid certamente explorará o ativo mundialmente através de planejamento estratégico bem feito. Os balanços futuros do clube indicarão isso", explica Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo.

“Ainda que qualquer time do mundo gostaria de ter Mbappe como atacante, poucos teriam a capacidade de pagar seu salário e um grupo ainda menor faria sentido pra continuidade da carreira do jogador sob o ponto de vista dele. A junção das marcas Real Madrid + Mbappé sem dúvida eleva ainda mais a projeção dos dois e consequentemente o potencial de negócios, não só nos territórios espanhol e francês mas no mundo todo”, acrescenta Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.

Também em meados deste ano, Mbappé foi considerado pela empresa de consultoria Football Benchmark o jogador mais valioso do mundo, com valor de mercado de 244 milhões de euros (R$ 1,5 bilhão). Em 2022, por exemplo, o então jogador do PSG foi apontado com um valor de €230 milhões (R$ 1,4 bilhão).

"O Real Madrid seguirá como o clube mais relevante do mundo independentemente de qual será seu elenco nos próximos anos, mas, um clube nessa posição, deve sempre buscar ter em campo os postulantes ao posto de melhor jogador do mundo, e agora, também, os de maior relevância comercial do mundo. Hoje, Vini, Bellingham e Mbappé, podemos dizer que sinalizam ser três dos quatro ou cinco atletas com maiores chances de serem escolhidos o melhor do mundo nos próximos anos, e ter os três atuando juntos é não só garantia de que o clube vai disputar todos os títulos que disputar, mas que deve ter o premiado como o melhor do mundo ao longo dos próximos anos, pelo menos pelas duas próximas Copas do Mundo", complementa Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, empresa de entretenimento norte-americana, comandada pelo cantor Jay-Z, que gerencia a carreira de centenas de atletas.