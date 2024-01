Santos x Água Santa (SP): onde assistir, horários e escalações pela Copinha

O Santos e Água Santa (SP) se enfrentam nesta quarta-feira, 10, às 21h45, no Estádio Distrital do Inamar. A partida é válida pela fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Junior.

Com a mesma pontuação, as equipes irão determinar quem encerra a fase inicial no primeiro lugar do grupo: no momento, o Santos lidera devido ao saldo de oito gols, enquanto o Água Santa, com sete, está logo atrás. A vitória definirá a liderança, enquanto o empate beneficiará os Meninos da Vila, mantendo-os no topo.

Provável escalação do Santos

Gustavo Jundi; Diogo Correia, Thiago Balieiro, Diego Borges; Gustavo Henrique, Hyan, Miguelito; Enzo Monteiro, Felipe Laurindo e Bernardo.

Técnico: Orlando Ribeiro.

Provável escalação do Água Santa (SP)

​Lucas Arceli; Filipe Dahora, Carlos Gabriel, João Pedro e Diego Anjos; Villian, Felipe Mandarino e Luiz Eduardo; Jairkon, Jota e Davi Gomes

Técnico: Thiago Constância.

Onde assistir ao vivo o jogo do Santos pela Copinha?

O jogo desta quarta-feira, às 21h15, entre Santos x Água Santa terá transmissão ao vivo no Cazé TV (Youtube).

Como assistir online o jogo do Santos?

Você pode assistir a partida online no Cazé TV (Youtube).