Esporte

Nova Iguaçu x Bangu: como resultado ajuda Flamengo a evitar a Série B

Derrota do Nova Iguaçu e empate do Boavista aliviam pressão sobre o rubro-negro no Carioca

Flamengo agora depende de vitória no Maracanã e combinação de resultados (Gilvan de Souza/Flamengo)

Flamengo agora depende de vitória no Maracanã e combinação de resultados (Gilvan de Souza/Flamengo)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 13h34.

A combinação de resultados da última sexta-feira, 30, melhorou a situação do Flamengo na Taça Guanabara sem que o time precisasse entrar em campo.

A derrota do Nova Iguaçu para o Bangu por 2 a 1, em casa, e o empate do Boavista com o Sampaio Corrêa em 1 a 1, fora, afastaram o risco de eliminação antecipada do rubro-negro no Grupo B.

Madureira e Maricá ainda completam a quinta rodada na segunda-feira, 02. O Madureira enfrenta o Vasco, em São Januário, enquanto o Maricá recebe o Volta Redonda.

Com Paquetá, Flamengo quebra recorde e ultrapassa R$ 300 mi em reforços

Mesmo que os dois vençam, o Flamengo segue com chances de entrar no G-4 e evitar o quadrangular do rebaixamento, que manda um clube à Série B do Campeonato Carioca.

Para avançar, o Flamengo precisa vencer o Sampaio Corrêa no Maracanã, na última rodada, e torcer por pelo menos dois cenários favoráveis entre os concorrentes diretos.

O que o Flamengo precisa

Madureira

Não pode somar dois pontos nos próximos dois jogos. Se fizer um ponto, o Flamengo terá de tirar a diferença no saldo de gols.

  • Jogos: Vasco (fora) e Volta Redonda (fora).

Boavista

Não pode pontuar.

  • Jogo: Bangu (fora).

Nova Iguaçu

Não pode vencer a partida que falta.

  • Jogo: Portuguesa (fora).

Maricá

Não pode vencer os dois jogos restantes. Se somar quatro pontos, o Flamengo terá de superar a diferença no saldo.

  • Jogos: Volta Redonda (em casa) e Fluminense (fora).
Acompanhe tudo sobre:FlamengoFutebol

Mais de Esporte

São Paulo x Santos: horário e onde assistir ao clássico do Paulistão

EFL Championship: confira os jogos deste sábado e onde assistir no Brasil

NBA hoje: acompanhe as partidas deste sábado, 31

Premier League: acompanhe todos os jogos deste sábado, 31

Mais na Exame

Esporte

São Paulo x Santos: horário e onde assistir ao clássico do Paulistão

Negócios

Ele criou um teste que evita cirurgias desnecessárias e agora fatura R$ 11 milhões

Pop

Justin Bieber no Rio? O que se sabe sobre possível show em Copacabana

Mundo

Musk diz que trocou e-mails com Epstein, mas nunca foi às festas do magnata