Nova Iguaçu x Bangu: como resultado ajuda Flamengo a evitar a Série B

A combinação de resultados da última sexta-feira, 30, melhorou a situação do Flamengo na Taça Guanabara sem que o time precisasse entrar em campo.

A derrota do Nova Iguaçu para o Bangu por 2 a 1, em casa, e o empate do Boavista com o Sampaio Corrêa em 1 a 1, fora, afastaram o risco de eliminação antecipada do rubro-negro no Grupo B.

Madureira e Maricá ainda completam a quinta rodada na segunda-feira, 02. O Madureira enfrenta o Vasco, em São Januário, enquanto o Maricá recebe o Volta Redonda.

Mesmo que os dois vençam, o Flamengo segue com chances de entrar no G-4 e evitar o quadrangular do rebaixamento, que manda um clube à Série B do Campeonato Carioca.

Para avançar, o Flamengo precisa vencer o Sampaio Corrêa no Maracanã, na última rodada, e torcer por pelo menos dois cenários favoráveis entre os concorrentes diretos.

O que o Flamengo precisa

Madureira

Não pode somar dois pontos nos próximos dois jogos. Se fizer um ponto, o Flamengo terá de tirar a diferença no saldo de gols.

Jogos: Vasco (fora) e Volta Redonda (fora).

Boavista

Não pode pontuar.

Jogo: Bangu (fora).

Nova Iguaçu

Não pode vencer a partida que falta.

Jogo: Portuguesa (fora).

Maricá

Não pode vencer os dois jogos restantes. Se somar quatro pontos, o Flamengo terá de superar a diferença no saldo.