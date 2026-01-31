Esporte

Supercopa do Brasil terá premiação recorde para campeão; confira o valor

Cada clube receberá R$ 6,35 milhões, além de bônus para o vencedor da decisão

Flamengo e Corinthians disputam o título com premiação recorde (Gilvan de Souza/Flamengo)

Yasmim Faria
Yasmim Faria

Colaboradora

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 15h02.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) reajustou a premiação da Supercopa Rei Superbet 2026. Cada participante receberá R$ 6,35 milhões, um acréscimo de R$ 300 mil em relação ao valor pago na edição anterior, quando Flamengo e Botafogo embolsaram R$ 6,05 milhões.

Além da quantia fixa, o campeão também ficará com um prêmio adicional de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,2 milhões), repassado pela Conmebol à CBF.

Portanto, o vencedor da partida irá embolsar em torno de R$ 11,5 milhões.

Detalhes de Flamengo x Corinthians

A decisão acontece neste domingo (1º), às 16h, na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília. Em campo, estarão Flamengo, vencedor do Brasileirão Betano 2025, e Corinthians, campeão da Copa Betano do Brasil do ano passado.

Esta será a sétima participação do Flamengo na Supercopa do Brasil, enquanto o Corinthians disputa o torneio pela segunda vez.

Com duas das maiores torcidas do país, o estádio — que comporta mais de 70 mil pessoas — terá divisão igual entre os torcedores.

Antes do início da partida, o público acompanhará um show de abertura com o cantor João Gomes.

Onde assistir Flamengo x Corinthians

A final terá transmissão ao vivo pela TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), ge TV (YouTube) e Premiere (TV fechada).

Supercopa ReiFlamengoCorinthiansFutebol

