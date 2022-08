Saiba como completar álbum de figurinhas da Copa do Mundo de graça

O álbum de figurinhas da Copa do Mundo, que tem feito sucesso nas redes sociais, já está à venda no Brasil. E o que talvez poucos saibam é que também existe uma versão grátis para colecionadores que são mais tecnológicos – ou que simplesmente não querem desembolsar centenas de reais pela coleção completa.

VEJA TAMBÉM

Na versão impressa, cada pacote do álbum custa em torno de 4 reais e acompanha cinco figurinhas. Isso significa que, para finalizar a coleção com 670 unidades (já incluindo as imagens famosa e raras “especiais” da Coca-Cola, patrocinadora do evento), os fãs gastarão pelo menos 536 reais. E, isso, sem nenhum repetição.

Já a opção online, também desenvolvida pela Panini, depende apenas do acesso à internet. Por outro lado, o álbum digital tem certas restrições e pode exigir paciência dos colecionadores para completar todas as figurinhas. Isso porque os usuários têm direito a dois “pacotes” grátis, com cinco figurinhas virtuais cada, por dia.

Para facilitar todo o processo (e até reduzir o tempo para completar a coleção), existe a possibilidade de trocar imagens repetidas: isso pode ser feito por meio de grupos online, criados pelos próprios amigos, ou aleatoriamente com outros participantes da internet. Para isso, basta selecionar quais jogadores deverão ser trocados.