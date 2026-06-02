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Enel amplia programa que dá descontos na conta de luz a partir da reciclagem

Distribuidora de energia oferece bônus para quem leva resíduos sólidos recicláveis para seus pontos de coleta, como garrafas, óleo de cozinha e papel

Desde 2019, o programa já ultrapassou R$ 9,6 milhões em bônus

Desde 2019, o programa já ultrapassou R$ 9,6 milhões em bônus

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 2 de junho de 2026 às 14h57.

Separar o lixo reciclável pode te garantir descontos na conta de luz: essa é a proposta do programa Ecoenel, criado pela distribuidora de energia Enel Brasil, que transforma a coleta de resíduos recicláveis em bônus na conta de eletricidade.

A iniciativa, prestes a completar 20 anos de operação, ganha agora novos pontos de coleta em São Paulo e no Ceará.

Os pontos recebem materiais como papelão, revistas, jornais, latas de alumínio, sucata de metal, vidro, embalagens longa vida, resíduos eletrônicos, óleo vegetal, garrafas PET e embalagens de produtos de limpeza.

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Depois da coleta, esses materiais são medidos a partir do peso, unidade ou litro. Essas informações são usadas para gerar o valor do crédito a ser aplicado na conta de luz. O cliente também pode optar por destinar o bônus para alguma instituição social da sua preferência.

Só em 2026, o projeto já reverteu cerca de 1.750 toneladas de resíduos recicláveis em R$ 841 mil em bônus na fatura de energia dos seus clientes entre São Paulo e Ceará.

Reciclagem que gera descontos

A Enel inaugurou nesta semana, em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, novos pontos de coleta dos resíduos, com foco em ampliar o acesso da população a práticas mais sustentáveis e incentivar a reciclagem de resíduos sólidos.

Em São Paulo, um novo ponto de coleta é inaugurado nesta terça-feira, 2, no estacionamento do Assaí João Dias, na zona sul da capital paulista. O espaço funcionará de terça-feira a sábado, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

A companhia também inaugurou em 31 de maio um novo ponto de coleta no Parque Estadual do Cocó, em Fortaleza, que funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h.

Reciclagem avança, mas ainda esbarra em questões tributárias e baixa reciclabilidade

O projeto, que teve inicio em 2007 no Ceará, deve ser expandido para a modalidade itinerante ao redor do estado, passando por cidades como Juazeiro de Norte e região.

Desde 2019, o programa já ultrapassou R$ 9,6 milhões em bônus, e evitou a emissão de mais de 85 mil toneladas de CO2.

Todos os pontos de coleta da Ecoenel estão listados no site da companhia, disponível neste link.

  • 1/7 (enel horta 7)

  • 2/7 (enel horta 5)

  • 3/7 (enel horta 6)

  • 4/7 (enel horta 2)

  • 5/7 (enel horta 4)

  • 6/7 (enel horta 1)

  • 7/7 (enel horta 3)

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