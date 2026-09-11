Ex-treinador de Serena Williams diz que jornalistas 'suam' com perguntas a Sabalenka

A postura da tenista Aryna Sabalenka em entrevistas coletivas no US Open gerou intensa repercussão no circuito internacional de tênis. Durante o torneio em Nova York, a número um do mundo protagonizou troca de farpas com jornalistas após ser questionada repetidamente sobre compromissos extracampo e eventos sociais frequentados antes da disputa do Grand Slam. A atleta rebateu os questionamentos com firmeza e defendeu seu foco profissional. O episódio chamou a atenção de figuras influentes do esporte, incluindo o técnico francês Patrick Mouratoglou, que veio a público analisar a dinâmica entre a competidora e os profissionais de imprensa.

Sabalenka está na final do torneio após vencer sua compatriota Jessica Pegula por 2 sets a 0, 7/5 e 6/2. Ela vai buscar o tricampeonato consecutivo do US Open contra ElenaRybakina. A partida está marcada para amanhã.

Em declaração divulgada em suas redes sociais, o ex-treinador de Serena Williams avaliou o clima de tensão nas coletivas de imprensa. Segundo o profissional, a rigidez e a seriedade nas respostas da tenista geram evidente intimidação nos profissionais de mídia presentes no evento. "Sinto que, quando as pessoas fazem perguntas a Aryna Sabalenka que ela pode não gostar, dá para perceber que estão assustadas", afirmou o técnico. "Não o vimos, mas apostaria tudo que o cara começou a suar."

Apesar da dinâmica rigorosa observada nas salas de imprensa, Mouratoglou considerou legítima tanto a curiosidade dos jornalistas quanto a resposta direta da tenista bielorrussa. O treinador pontuou que a rotina de preparação na semana anterior a um torneio do Grand Slam exige gestões de energia distintas para cada competidor do circuito profissional. Enquanto o acúmulo de compromissos públicos e coletivas drena o foco mental de alguns tenistas, o ex-treinador avaliou que a líder do ranking mundial utiliza a alta demanda externa como estímulo competitivo para elevar seu nível de concentração nas partidas.

Desempenho sólido em quadra rumo ao objetivo

As polêmicas extracampo não afetaram o rendimento esportivo da número um do mundo no complexo de Flushing Meadows. Dentro das quadras duras de Nova York, Sabalenka construiu uma campanha consistente até alcançar a fase semifinal. A atleta estreou com vitória tranquila sobre Camila Osorio por parciais de 6-2 e 6-4, manteve o ritmo ao atropelar Polina Iatcenko por 6-1 e 6-1, despachou Kamilla Rakhimova por 6-3 e 6-4 e superou Taylor Townsend por 6-4 e 6-3 nas oitavas de final da competição.

O único teste de maior desgaste físico ocorreu nas quartas de final, quando superou a tcheca Linda Noskova em um duelo duríssimo decidido em três sets, com parciais de 7-6, 3-6 e 7-6. A vitória exigiu resiliência mental e reafirmou a capacidade da atleta de gerenciar momentos de pressão extrema durante confrontos eliminatórios de grande importância.