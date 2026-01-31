Esporte

Rybakina vence Sabalenka e conquista seu primeiro título do Australian Open

Número 5 do ranking reage no set decisivo e impede o tricampeonato da bielorrusa

Australian Open feminino: Elena Rybakina vence Aryna Sabalenka e conquista o título em Melbourne (Clive Brunskill/Getty Images)

Da Redação
Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 08h30.

Elena Rybakina conquistou neste sábado, 31, seu primeiro título do Australian Open ao vencer Aryna Sabalenka por 2 sets a 1, em Melbourne.

A tenista cazaque superou a número 1 do mundo na final e impediu o tricampeonato da rival no torneio.

Sabalenka chegou à decisão pela quarta vez consecutiva e buscava o terceiro título em quatro anos. Campeã em 2023 e 2024, a bielorrussa havia derrotado justamente Rybakina na final disputada há três temporadas. Desta vez, porém, foi superada após uma virada no set decisivo.

A partida começou com vantagem da cazaque. Rybakina venceu o primeiro set por 6/4, impondo à líder do ranking mundial a primeira derrota em sets na competição. No segundo, Sabalenka reagiu em um confronto equilibrado ponto a ponto e fechou novamente em 6/4, empatando o duelo.

No set decisivo, a número 1 do mundo chegou a abrir 3/0, mas Rybakina reagiu, virou o placar e passou a controlar a parcial. A cazaque fez 5/3, viu Sabalenka diminuir a diferença, mas confirmou a vitória por 6/4 e garantiu o título inédito.

Aos 26 anos, Rybakina disputou seu sexto Australian Open e conquistou o segundo título de Grand Slam da carreira. O primeiro havia sido em Wimbledon, em 2022, quando venceu a tunisiana Ons Jabeur na final.

Nascida na Rússia, a tenista se naturalizou cazaque em 2018, após afirmar que encontrou melhores condições de treino e desenvolvimento esportivo no país. Atualmente, ocupa a quinta posição no ranking da WTA.

