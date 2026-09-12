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Classificação da F1: Lando Norris conquista pole do GP da Espanha 2026; veja o grid

Piloto da McLaren lidera o treino classificatório e supera Antonelli por 0s011; Bortoleto fica em 12º

Lando Norris: piloto da McLaren conquista a pole position da primeira corrida no circuito de Madri (Oscar del Pozo/AFP)

Lando Norris: piloto da McLaren conquista a pole position da primeira corrida no circuito de Madri (Oscar del Pozo/AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 12h16.

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O britânico Lando Norris, da McLaren, conquistou a pole position do GP da Espanha de Fórmula 1. O piloto marcou 1min31s824 em sua última volta e superou o italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, por apenas 0s011.

A primeira fila terá Norris e Antonelli. Max Verstappen, da Red Bull, larga em terceiro, ao lado de Lewis Hamilton, da Ferrari, o quarto colocado.

Charles Leclerc, também da Ferrari, terminou em quinto, seguido por George Russell (Mercedes) e Oscar Piastri (McLaren). O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, ficou na 12ª posição.

O resultado surpreendeu após Norris perder o segundo treino livre devido a um problema na caixa de câmbio e ter pouco tempo de pista na terceira sessão, marcada por bandeiras vermelhas.

“Estou surpreso de estar aqui agora. Foi uma das melhores voltas da minha carreira. Estou muito feliz e orgulhoso. É uma daquelas voltas em que tudo se encaixa”, afirmou Norris após a classificação.

Grid de largada do GP da Espanha de F1 2026

  1. Lando Norris
  2. Kimi Antonelli
  3. Max Verstappen
  4. Lewis Hamilton
  5. Charles Leclerc
  6. George Russell
  7. Oscar Piastri
  8. Liam Lawson
  9. Franco Colapinto
  10. Arvid Lindblad
  11. Nico Hülkenberg
  12. Gabriel Bortoleto
  13. Esteban Ocon
  14. Pierre Gasly
  15. Yuki Tsunoda
  16. Alexander Albon
  17. Carlos Sainz
  18. Fernando Alonso
  19. Sergio Pérez
  20. Valtteri Bottas
  21. Oliver Bearman
  22. Lance Stroll
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