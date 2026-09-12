Classificação da F1: Lando Norris conquista pole do GP da Espanha 2026; veja o grid

Lando Norris: piloto da McLaren conquista a pole position da primeira corrida no circuito de Madri (Oscar del Pozo/AFP)
Repórter
Publicado em 12 de setembro de 2026 às 12h16.
O britânico Lando Norris, da McLaren, conquistou a pole position do GP da Espanha de Fórmula 1. O piloto marcou 1min31s824 em sua última volta e superou o italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, por apenas 0s011.
A primeira fila terá Norris e Antonelli. Max Verstappen, da Red Bull, larga em terceiro, ao lado de Lewis Hamilton, da Ferrari, o quarto colocado.
Charles Leclerc, também da Ferrari, terminou em quinto, seguido por George Russell (Mercedes) e Oscar Piastri (McLaren). O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, ficou na 12ª posição.
O resultado surpreendeu após Norris perder o segundo treino livre devido a um problema na caixa de câmbio e ter pouco tempo de pista na terceira sessão, marcada por bandeiras vermelhas.
“Estou surpreso de estar aqui agora. Foi uma das melhores voltas da minha carreira. Estou muito feliz e orgulhoso. É uma daquelas voltas em que tudo se encaixa”, afirmou Norris após a classificação.