Trump diz que houthis pediram que EUA não intervenham no conflito no Iêmen

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado, 12, que os rebeldes houthis pediram a Washington que não intervenha no conflito no Iêmen. Aliado do Irã, o grupo assumiu o controle de uma importante rota marítima entre a Europa e a Ásia.

“Tivemos discussões. Os houthis nos ligaram e não querem lutar contra nós”, declarou Trump a jornalistas durante uma visita à Irlanda. “Eles não querem que vamos atrás deles”, acrescentou.

Questionado durante uma reunião com o primeiro-ministro irlandês, Micheál Martin, Trump disse ter conversado com o príncipe herdeiro e governante de fato da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, a quem chamou de “amigo”.

Apesar da intensificação das hostilidades na região, o presidente americano avaliou que “tudo vai correr maravilhosamente bem”.

Segundo o site americano Axios, Bin Salman telefonou duas vezes para Trump na quinta-feira para pedir que os Estados Unidos atacassem os houthis. A proposta, no entanto, foi rejeitada por Washington.

A ofensiva dos rebeldes deixou a Arábia Saudita, principal exportadora mundial de petróleo bruto e aliada das forças governamentais do Iêmen, encurralada entre duas frentes. Do outro lado da península, o Estreito de Ormuz permanece praticamente bloqueado pelo Irã desde o início da guerra no Oriente Médio.

Por isso, é fundamental para Riade que suas exportações de petróleo possam utilizar o Mar Vermelho com segurança.

*Com informações da AFP