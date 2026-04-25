Sabalenka vence e avança às oitavas do WTA 1000 de Madri

Publicado em 25 de abril de 2026 às 17h50.
Publicado em 25 de abril de 2026 às 17h50.
A número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, avançou às oitavas de final do WTA 1000 de Madri ao vencer a romena Jaqueline Cristian por 6-1 e 6-4 neste sábado, 25. Atual campeã do torneio, a bielorrussa confirmou o favoritismo, embora tenha enfrentado maior resistência no segundo set.
Após um primeiro set controlado, Sabalenka viu a adversária crescer na partida e ameaçar abrir vantagem. Cristian esteve próxima de quebrar o saque para fazer 4-2, mas a líder do ranking reagiu, empatou em 3-3 e assumiu o controle na reta final. A quebra no nono game abriu caminho para o fechamento do jogo no saque seguinte.
Na próxima fase, Sabalenka enfrentará a vencedora do confronto entre Anhelina Kalinina e Naomi Osaka.
Também avançaram às oitavas a russa Mirra Andreeva, que venceu a húngara Dalma Gálfi por 6-3 e 6-2, e a suíça Belinda Bencic, que superou a russa Diana Shnaider por 6-2 e 7-6 (8/6). Andreeva terá pela frente a húngara Anna Bondár, que eliminou a tcheca Laura Samson.
O dia também foi marcado pela desistência da polonesa Iga Swiatek, número 3 do ranking. A tenista abandonou a partida contra a americana Ann Li no terceiro set, quando perdia por 3 a 0. Swiatek deixou a quadra visivelmente debilitada, após mais de duas horas de jogo, e acompanhada por atendimento médico.
Após a partida, a polonesa afirmou que não estava em boas condições físicas e mencionou a possibilidade de um quadro viral circulando entre as atletas. Segundo ela, a falta de energia e estabilidade comprometeu o desempenho, apesar da tentativa de seguir no confronto.
Com o abandono, Ann Li avançou às oitavas e enfrentará a canadense Leylah Fernandez, que derrotou a americana Iva Jovic de virada, com parciais de 3-6, 6-3 e 6-2.