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Educação global, identidade local: como a Dual International School reinventou o ensino em SC

Escola catarinense alia currículo IB, bilinguismo e método sócio‑construtivista para formar alunos globais sem perder a identidade brasileira

(Divulgação)

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Raphaela Seixas
Raphaela Seixas

Redatora

Publicado em 26 de maio de 2026 às 14h40.

Construir uma formação acadêmica de excelência técnica já é um patamar exigido por famílias que buscam o topo do sistema educacional.

Contudo, preparar o estudante para um mercado verdadeiramente globalizado, sem fronteiras geográficas ou conceituais — e realizar essa transição mantendo as raízes profundamente fincadas na cultura e na realidade locais —, é o desafio contemporâneo que separa os modelos tradicionais de ensino das metodologias de vanguarda.

No dinâmico cenário educacional do Sul do Brasil, a Dual International School consolidou-se como uma das principais referências ao romper com o antigo paradigma de que a educação internacional exige a importação acrítica de uma nacionalidade estrangeira.

Fundada em 2009 na cidade de Joinville (SC), a instituição expandiu suas fronteiras com a abertura da unidade de Florianópolis em 2014 e, posteriormente, de Blumenau em 2017.

Hoje, operando as consolidadas unidades da capital catarinense e de Blumenau sob uma diretriz unificada, a escola desenha um ecossistema pedagógico robusto centrado em quatro pilares inegociáveis: currículo internacional (certificação IB), bilinguismo transversal, abordagem sócio-construtivista e uma sólida identidade brasileira.

Para compreender detalhadamente a engrenagem pedagógica por trás dessa trajetória e desmistificar o que significa preparar lideranças para o mundo contemporâneo, a EXAME conversou com Raul Rietmann de Freitas e Heloisa Mendonça, lideranças da Dual International School.

Duas línguas, uma única identidade

Um dos grandes equívocos do mercado de escolas internacionais e bilíngues no Brasil é a tentativa de replicar rotinas colonizadas, que isolam o estudante da realidade socioeconômica de seu próprio país. Na Dual, a premissa caminha na direção oposta. "A nossa escola foi criada no Brasil. A grande maioria dos estudantes que atendemos são brasileiros e acreditamos que isso compõe perfeitamente com a proposta", destaca Raul Rietmann.

O bilinguismo da instituição é trabalhado de forma robusta desde a educação infantil até o ensino médio, garantindo que todas as grandes áreas do conhecimento sejam ministradas nos dois idiomas (inglês e português). O objetivo é garantir a proficiência técnica e a fluência natural na segunda língua, mas sem jamais mitigar a relevância, o rigor e o domínio do português. Trata-se de somar repertório cultural, e não de substituir uma pátria por outra.

Esse alinhamento cultural se reflete de forma direta na adoção do renomado currículo IB (International Baccalaureate), uma das certificações educacionais mais respeitadas globalmente.

A sinergia entre o IB e a Dual ocorre porque ambos compartilham de uma visão pedagógica sócio-construtivista, modelo que retira o professor da posição de mero transmissor de dados e posiciona o aluno no centro absoluto do processo de ensino-aprendizagem. Nesse formato, os estudantes são estimulados a exercer três conceitos-chave: voz, escolha e propriedade sobre suas respectivas jornadas de crescimento.

(Divulgação/Dual)

Cientistas, líderes e construtores de satélites: o protagonismo na prática

A filosofia sócio-construtivista da Dual rejeita o conhecimento isolado e engessado. "No sócio-construtivismo, o aluno precisa entender o contexto. Se ensinamos adjetivos, não fazemos o aluno decorar uma lista isolada. Nós apresentamos um texto, levantamos ideias e fazemos o estudante perceber o que aquelas palavras provocam na mensagem, como elas enriquecem ou alteram o sentido. O processo é inverso: ele constrói o conceito a partir do uso real", elucida Heloisa.

Esse pragmatismo científico ganha corpo em eventos de grande escala, como a Science Fair (Feira de Ciências) da escola. Longe de ser uma simples exposição escolar, o evento segue estritamente as etapas do pensamento científico e conta com bancas de avaliadores externos. A excelência dos projetos é tamanha que a feira da Dual é credenciada a enviar trabalhos diretamente para as principais competições científicas e de inovação do país, como a Mostratec e a Febrace.

Os frutos dessa liberdade com responsabilidade pedagógica materializam-se em cases extraordinários de estudantes que superam as barreiras tradicionais da idade. A instituição coleciona marcas de destaque, incluindo um aluno laureado em uma competição nacional de lançamento de foguetes, cujo projeto culminou na construção e no lançamento real de um satélite suborbital na Base de Alcântara, no Maranhão.

Fora dos laboratórios, o protagonismo migra para a cidadania e o impacto social. Através de fóruns como o Grêmio Estudantil, as Assembleias Mensais e o programa de Convivência Ética e Amizade Responsável, os estudantes debatem a melhoria da própria comunidade.

Um exemplo marcante ocorreu quando alunos da Dual integraram o projeto "Vereador Mirim" na esfera legislativa municipal. Uma das estudantes levou à Câmara de Vereadores um mapeamento detalhado e uma discussão formal sobre a precariedade das calçadas do entorno da escola, cobrando melhorias na acessibilidade urbana.

No final do Ensino Fundamental II e ao longo do Ensino Médio, essa veia cidadã ganha contornos formais por meio da disciplina CAS (Criatividade, Atividade e Serviço). A matéria exige o cumprimento e a execução de projetos práticos individuais e coletivos voltados ao atendimento de demandas sociais reais externas à escola.

Passaporte sem fronteiras

O resultado de uma formação holística reflete-se diretamente nas estatísticas de aprovação e nos destinos escolhidos pelos formandos. Historicamente, os egressos da Dual dividem-se de maneira equilibrada: 50% optam por dar sequência aos estudos acadêmicos em instituições no exterior e 50% decidem construir suas trajetórias corporativas e intelectuais no Brasil.

A grande transformação do mercado educacional recente é que o diploma do International Baccalaureate (IB) deixou de ser um ativo exclusivo para quem almeja os Estados Unidos ou a Europa. Hoje, o ecossistema de ensino superior brasileiro de primeira linha reconhece o rigor acadêmico da formação.

Um número cada vez maior de universidades nacionais de prestígio — como a Fundação Getulio Vargas (FGV), a PUC e a Faculdade São Leopoldo Mandic (referência na área de Medicina) — adotou processos seletivos diferenciados e vagas dedicadas exclusivamente a portadores do diploma IB, dispensando a necessidade do vestibular tradicional.

Ao oferecer uma formação que desenvolve competências globais sem desidratar as características locais, a Dual International School entrega ao mercado jovens capazes de transitar com a mesma naturalidade entre uma rodada de negócios internacionais ou uma mesa de debates sobre as demandas de infraestrutura do Brasil. A instituição cumpre sua missão primordial: não ser uma escola voltada para si mesma ou focada meramente em métricas frias de boletins, mas sim uma plataforma de lançamento capaz de abrir o maior número de portas possíveis para o futuro de seus estudantes.

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