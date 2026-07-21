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Volkswagen anuncia recall de 150 mil carros por falha no freio de estacionamento; veja quais

Campanha envolve modelos 2025 e 2026; montadora afirma que defeito pode causar movimentação involuntária do veículo estacionado

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 21 de julho de 2026 às 18h41.

Última atualização em 21 de julho de 2026 às 19h28.

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A Volkswagen anunciou, nesta segunda-feira, 20, o recall de 150.290 veículos por uma possível falha na alavanca do freio de estacionamento. A campanha envolve unidades dos modelos Polo, Polo Track, Tera, Nivus, T-Cross e Virtus. O número de veículos afetados foi apurado pelo g1 junto à Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), vinculada ao Ministério da Justiça.

De acordo com comunicado da montadora, uma falha no processo de produção da alavanca pode comprometer o funcionamento do freio de estacionamento. O problema pode impedir o travamento correto do componente depois que o veículo for estacionado.

Segundo a Volkswagen, a falha pode provocar a movimentação involuntária do automóvel estacionado, com risco de acidentes, danos físicos ou materiais e, em determinadas situações, consequências fatais para ocupantes ou terceiros.

Os proprietários dos veículos incluídos no recall devem procurar uma concessionária Volkswagen para que o componente passe por inspeção. Caso seja identificada a necessidade, a alavanca do freio de estacionamento será substituída.

O serviço será realizado gratuitamente e tem duração estimada de duas horas, segundo a montadora.

Quais veículos estão incluídos no recall da Volkswagen

A campanha abrange veículos dos anos-modelo 2025 e 2026. A identificação das unidades ocorre pela numeração do chassi. Confira os intervalos informados:

  • T-Cross 2026: chassis de T4016198 a T4060559.
  • Polo 2026: chassis de TT612107 a TT643157.
  • Polo Track 2025 e 2026: chassis de TP002478 a TP028076 e de ST089057 a TT022003.
  • Tera 2026: chassis de TT300291 a TT358902.
  • Virtus 2026: chassis de P003385 a TP008761 e de T4003262 a T4018379.
  • Nivus 2026: chassis de TTP011605 a TP040040.
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