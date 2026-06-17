Sabalenka 'aposentada'? Técnico explica bastidores após derrota em Roland Garros

A eliminação precoce de Aryna Sabalenka em Roland Garros não abalou apenas a tenista. Em entrevista ao Tennis365, o treinador Jason Stacey comentou o momento delicado vivido pela número 1 do mundo após a derrota para Diana Shnaider e explicou como reagiu ao ouvir a atleta dizer que queria parar de jogar tênis.

Treinador optou por dar espaço

Segundo Stacey, a prioridade naquele momento foi respeitar o tempo da jogadora para processar a frustração da derrota. Em vez de tentar intervir imediatamente, ele preferiu permitir que Sabalenka lidasse com as próprias emoções.

"Eu entendi o que estava acontecendo. Ela estava um pouco perdida. Deixamos que ela tivesse tempo para assimilar a situação, sem apressá-la e dando espaço para que pudesse entender tudo o que estava sentindo", afirmou.

O treinador admitiu que sua primeira reação foi querer ajudar, mas concluiu que agir naquele momento poderia não ser a melhor decisão.

"Uma parte de mim queria ajudar imediatamente, mas às vezes é melhor não se intrometer e deixar a outra pessoa passar por aquilo sozinha", explicou.

Stacey também destacou a pressão enfrentada pelos atletas logo após uma derrota importante. Para ele, é natural que emoções fortes apareçam quando um jogador precisa conceder entrevistas poucos minutos depois de deixar a quadra.

"Imagine perder uma partida importante e, logo depois, estar diante das câmeras respondendo perguntas. É um momento muito difícil", disse.

O treinador afirmou ainda que não ficou surpreso com a sinceridade de Sabalenka e considera fundamental que a tenista continue agindo de forma autêntica, mesmo em momentos de grande pressão.

Autenticidade como marca de Sabalenka

De acordo com Stacey, a bielorrussa construiu sua carreira sendo transparente sobre seus sentimentos, característica que a equipe procura preservar.

"Ela tem altos e baixos, como qualquer pessoa, mas continua sendo fiel a quem é. Isso é muito importante. Nós também tentamos trabalhar dessa forma dentro da equipe", afirmou.