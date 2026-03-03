Botafogo x Barcelona de Guayaquil: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Botafogo: time segue na busca pelo acesso a fase de grupos da Libertadores ( Stu Forster/Getty Images)
Freelancer
Publicado em 3 de março de 2026 às 15h34.
O Botafogo enfrenta o Barcelona de Guayaquil nesta terça-feira, 3, pelo jogo de ida da 3ª fase preliminar da Copa Libertadores da América. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília) no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, Equador, com transmissão pela ESPN Brasil e Disney+.
O que era fácil para Botafogo quase virou um pesadelo na fase anterior da Copa Libertadores. Após a derrota fora de casa para o Nacional de Potosí, na Bolívia, o time carioca reagiu no Estádio Nilton Santos, venceu o confronto de volta e fechou o placar agregado em 2 a 1, garantindo vaga na terceira e última fase da Pré-Libertadores.
Com a eliminação do Bahia para o Deportivo O'Higgins, do Chile, o Botafogo é o único representante brasileiro nessa etapa decisiva antes da fase de grupos, que já conta com Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense e Corinthians.
No Campeonato Brasileiro o Botafogo ocupa a 13ª colocação, com apenas uma vitória em três partidas disputadas. O mal desempenho aumenta a pressão sobre o trabalho do técnico Martín Anselmi, especialmente em relação ao futebol apresentado pela equipe.
Diante desse cenário, a classificação na Pré-Libertadores é tratada como ponto de virada para a temporada do clube carioca, podendo redefinir o ambiente interno e o rumo do ano alvinegro para o ano de 2026.
O Barcelona de Guayaquil chega à 3ª fase preliminar após classificação nos pênaltis contra o Argentinos Juniors, depois de empates por 1 a 0 dentro e fora de casa. Tradicional no futebol sul-americano, o clube busca retomar destaque na Libertadores depois de campanhas irregulares nos últimos anos.
No Campeonato Equatoriano, o clube ocupa a quinta colocação após a derrota no ultimo fim de semana para o Deportivo Cuenca fora de casa, por 2 a 1.
Barcelona de Guayaquil (Técnico: Ismael Rescalvo)
Contreras; Byron Castillo, Báez, Sosa (Vallecilla), Mina (Perlaza); Quiñónez, Celiz, Rojas, Villalba (Rangel), Carabalí (Tomás Martínez); Darío Benedetto.
Botafogo (Técnico: Martín Anselmi)
Léo Linck; Mateo Ponte, Bastos, Alexander Barboza; Vitinho, Newton, Danilo, Alex Telles; Barrera (Artur), Matheus Martins (Arthur Cabral) e Montoro.
A partida terá a transmissão pela ESPN Brasil e Disney+.
Barcelona de Guayaquil e Botafogo já se enfrentaram duas vezes na história da Copa Libertadores, ambas pela fase de grupos da edição de 2017. No primeiro duelo, houve empate por 1 a 1 em Guayaquil. No confronto disputado no Rio de Janeiro, o time equatoriano venceu por 2 a 0, abrindo vantagem no retrospecto do confronto.