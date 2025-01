Rio Open confirma João Fonseca na chave principal; veja quando será a disputa

João Fonseca, sensação do Australian Open, se prepara para mais um grande desafio em fevereiro. O jovem tenista brasileiro de 18 anos foi convidado para disputar o ATP 500 do Rio de Janeiro, o Rio Open, que acontece de 15 a 23 de fevereiro. A organização do torneio confirmou sua presença na chave principal.

Este é o terceiro ano consecutivo que João recebe o convite para o Rio Open. Em sua estreia em 2023, ele não passou da primeira rodada, mas no ano passado, surpreendeu ao alcançar as quartas de final, tornando-se o tenista mais jovem do século a chegar a essa fase em um ATP 500.

“Estou muito feliz em receber esse convite. É um torneio muito especial para mim, poder jogar em casa e com a torcida brasileira me apoiando é um dos momentos mais importantes da minha temporada. Foi no Rio Open onde tive o meu primeiro contato com o tênis como fã e também como tenista, e a experiência no ano passado foi simplesmente inesquecível", disse João Fonseca, que disputará a sua terceira edição do maior torneio de tênis da América do Sul.

“Sempre sonhamos que o nosso evento servisse de inspiração para que novos meninos e meninas ingressassem no tênis e o João representa essa geração Rio Open. Ele está com a gente desde 2014 e a experiência vivida em cada edição contribuiu para que ele se mantivesse e crescesse no nosso esporte. Existe uma expectativa enorme de até onde ele pode chegar e estamos ansiosos para essa primeira participação do João no Brasil desde esse boom e que o Rio Open siga servindo para consolidar a carreira dele assim como aconteceu com outras jovens promessas: Casper Ruud, Felix Auger Aliassime e Carlos Alcaraz,” disse Luiz Carvalho, Diretor do Rio Open.

Originalmente, João deveria participar do Challenger de Quimper, na França, que começa na próxima terça-feira, 21, e estava inscrito como o nono atleta mais bem ranqueado. No entanto, após ser eliminado do Australian Open, o brasileiro desistiu da competição, optando por se recuperar depois de uma sequência intensa de 15 jogos, que incluiu o título do Next Gen ATP Finals, a conquista do Challenger de Camberra e sua campanha no Australian Open.

No início de fevereiro, entre 1 e 2 de fevereiro, João estará com a seleção brasileira para os Qualifiers da Copa Davis, onde o Brasil enfrentará a França em Orleans. Ele é um dos convocados, ao lado de Thiago Wild, Matheus Pucinelli, Rafael Matos e Marcelo Melo. O confronto vale um lugar na segunda rodada antes das Finais da competição.

Em fevereiro, a agenda de João Fonseca também inclui dois grandes eventos da gira sul-americana. O primeiro será o ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina, de 10 a 16 de fevereiro, onde ele já está garantido na chave principal, graças a um programa voltado para jogadores da Next Gen.

O Rio Open, de 15 a 23 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro, será o grande destaque de sua agenda no mês. Após sua performance nas quartas de final na última edição do torneio, ele recebeu convite para competir diretamente na chave principal deste ano.

Atualmente, João ocupa a 112ª posição no ranking da ATP. Sua vitória no Australian Open, após superar o russo Andrey Rublev, número 9 do mundo, lhe garantiu 80 pontos e um lugar provisório no top-100.

João Fonseca se junta aos já confirmados Alexander Zverev, Holger Rune e Lorenzo Musetti, além de João Lucas Reis no qualifying, na edição de 2025 do Rio Open apresentado pela Claro.

Quais são as próximas competições com João Fonseca?

Copa Davis: 1 e 2 de fevereiro - Orleans, França (quadra dura indoor)

ATP 250 de Buenos Aires: 10 a 16 de fevereiro - Buenos Aires, Argentina (saibro)

Rio Open: 15 a 23 de fevereiro - Rio de Janeiro, Brasil (saibro)