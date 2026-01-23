Flamengo cresce entre os times mais ricos do mundo; veja ranking mundial

O Flamengo cresceu uma posição no ranking de clubes de futebol mais ricos do mundo. Atualmente, o rubro-negro ocupa o 29º lugar da lista divulgada pela Deloitte. O levantamento anual feito pela consultoria é intitulado “Football Money League”. Na lista de 2025, o time carioca estava na 30ª posição.

O Flamengo aparece com receita de 202,7 milhões de euros (R$ 1,26 bilhão). Na lista anterior, em 2024, o clube tinha uma receita estimada de 198,2 milhões de euros. (R$ 1,23 bilhão).

Para a Deloitte, o crescimento do clube é explicado pelos seus ganhos durante a participação no Mundial de Clubes da Fifa.

No levantamento, foram consideradas apenas receitas do ano anterior, como direitos de transmissão, bilheteria e atividades comerciais. Aquisições e vendas de atletas não foram considerados.

O Real Madrid segue sendo o clube mais valioso do mundo pelo terceiro ano seguido, com uma receita de 1,1 bilhão de euros (R$ 7,2 bilhões).

Veja top 10 times mais ricos do mundo (de euros):