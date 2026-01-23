PF investiga R$ 1 bi do Rioprevidência aplicado no Banco Master

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta sexta-feira, 23, a Operação Barco de Papel para apurar suspeitas de operações financeiras irregulares envolvendo o banco Master e o Rioprevidência, fundo responsável pelo pagamento de aposentadorias e pensões de servidores públicos do estado do Rio de Janeiro.

A investigação, iniciada em novembro de 2025, visa apurar um conjunto de nove operações financeiras, realizadas entre novembro de 2023 e julho de 2024, que resultaram na aplicação de aproximadamente R$ 970 milhões de recursos pertencentes à autarquia em Letras Financeiras emitidas pelo banco Master.

Agentes da PF cumprem quatro mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, expedidos pela 6ª Vara Federal Criminal. A EXAME confirmou que o os alvos são diretores do Rioprevidência.

O objetivo, afirmou a PF, é “apurar a suspeita de operações financeiras irregulares que expuseram o patrimônio de autarquia responsável pela gestão das aposentadorias e pensões dos servidores públicos do estado do Rio de Janeiro a risco elevado e incompatível com sua finalidade”.

A PF informou ainda que estão sendo apurados crimes contra o sistema financeiro nacional, como gestão fraudulenta, desvio de recursos, indução em erro de repartição pública e fraude à fiscalização ou ao investidor, além de associação criminosa e corrupção passiva.

De acordo com comunicado, o trabalho investigativo contou com o apoio da Secretaria de Regime Próprio e Complementar do Ministério da Previdência Social (SPREV/MPS), responsável por elaborar o Relatório de Auditoria Fiscal que deu impulso à apuração.