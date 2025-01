Fenômeno João Fonseca: vitória no Australian Open impulsiona carreira e atrai marcas

João Fonseca, jovem tenista brasileiro de 18 anos, fez história nesta terça-feira, 14, ao derrotar Andrey Rublev, nono colocado do ranking da ATP, por 3 sets a 0, em sua estreia em Grand Slams no Australian Open. A vitória, além de garantir sua vaga na segunda rodada, reforçou sua posição como um dos atletas mais promissores do país, despertando ainda mais interesse de marcas e investidores no mercado esportivo.

A partida marcou a primeira vitória de João contra um jogador do top 10, feito que o levou a subir 20 posições no ranking da ATP, alcançando o 98º lugar. O triunfo também ampliou sua sequência impressionante de 22 sets vencidos consecutivamente.

A conquista reforça o momento promissor do jovem tenista, que vive o auge de sua carreira até agora. Em dezembro, ele igualou uma marca atingida apenas por Alcaraz e Sinner ao levantar o troféu do Next Gen ATP Finals, torneio que reúne os oito melhores tenistas de até 20 anos.

Desde que conquistou o US Open Junior, em 2023, que o levou ao primeiro lugar do ranking juvenil, João vem chamando atenção dentro e fora das quadras. Em 2024, ele firmou o primeiro contrato individual de patrocínio da história da XP Inc., com um acordo de cinco anos por valor não divulgado.

Além disso, o tenista mantém contratos com marcas renomadas como a Rolex, fabricante de relógios de luxo; a Yolex, especializada em raquetes; e a On, empresa de roupas e calçados esportivos de alto desempenho que também patrocina nomes como Roger Federer e Iga Swiatek.

"Mesmo tão jovem, João tem demonstrado uma capacidade notável de atrair patrocinadores de peso, evidenciando a construção de uma carreira sólida no tênis. Com contratos desse porte, ele tem o potencial de reacender o entusiasmo nacional pelo esporte, algo que não víamos desde os tempos de Guga, e de resgatar o orgulho de torcer pelo Brasil nas quadras", diz Renê Salviano, CEO e fundador da Heatmap, agência especializada em marketing esportivo e gestão de contratos de patrocínio.

Segundo ele, as marcas estão identificando seu potencial e se associando ao atleta em um momento estratégico de sua trajetória; "é fundamental, agora, contar com um staff altamente capacitado para alinhar as parcerias certas de maneira eficiente."

Além dos atuais patrocinadores, a expectativa é que Fonseca atraia ainda mais interesse de marcas após sua grande estreia no Australia Open. A vitória do brasileiro viralisou nas redes sociais, levando seu nome aos trending topics no X (antigo Twitter). O perfil oficial do torneio, inclusive, publicou cinco posts sobre o jovem, incluindo um que o chamou de “fenômeno”, já com mais de 11 mil curtidas.

"Os feitos recentes de João já despertam atenção, mas a vitória no Australia Open certamente impulsionará sua carreira a um novo patamar, atraindo ainda mais investidores e olhares", analisa Ivan Martinho, professor de marketing esportivo da ESPM.

Segundo Marinho, com um perfil jovem e carismático, o tenista vem conquistando a curiosidade de um número crescente de fãs. "Suas realizações geram grande visibilidade, e o forte engajamento de suas publicações nas redes sociais é um atrativo para marcas que desejam aproveitar este momento para estabelecer parcerias estratégicas."

Com a vitória na estreia do Australia Open, João já garantiu 125,6 mil dólares (cerca de R$ 767 mil), prêmio destinado aos que avançam para a segunda fase. Somando-se os valores dos torneios disputados nos últimos meses, como o ATP Challenger de Camberra (R$ 172 mil) e o Next Generation ATP Finals (R$ 3,5 milhões), ele acumula mais de R$ 4,4 milhões em sua breve carreira. Caso avance para a próxima rodada na Austrália, o brasileiro poderá receber mais R$ 1,1 milhão em premiação.

"Com vitórias e conquistas rápidas, João se consolida como um dos maiores talentos do país. O sucesso precoce e início de ano marcante indicam seu papel fundamental no futuro do esporte", conclui Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo.

