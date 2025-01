“Passei, mãe!". Ela pagou cursinho com mãe vendendo lanche na rua e é aprovada em medicina na UERJ

A bolsa de estudo em uma universidade é para muitos brasileiros a única chance de ingressar no ensino superior. É o caso da estudante Ana Beatriz Bezerra, de 23 anos, que pagou o cursinho com o dinheiro que a sua mãe, Eliene Bezerra, conquista vendendo lanches no Centro do Rio de Janeiro há 10 anos.

A aprovação de Ana Beatriz ficou conhecida após ela postar um vídeo nas suas redes sociais, contando emocionada para a mãe (que chegava em casa empurrando um carrinho) que tinha passado no concorrido curso de Medicina em 8º lugar na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

Trabalho ou estudo?

Ana Beatriz chegou a cursar um semestre de Enfermagem em uma faculdade particular com bolsa do Prouni e foi aprovada em 2024 em Biologia na Unirio, mas decidiu continuar apostando em Medicina - seu grande sonho.

"Minha mãe e minha irmã foram as que me motivaram a não desistir do meu sonho. Foram 5 anos estudando para passar em Medicina. Em 2023 fiquei por 4 pontos e em 2024 fiquei por 1,5 ponto. No ano passado voltei a estudar só em maio, por conta da saúde mental, mas desistir nunca foi uma opção", afirma Beatriz em um post na rede social.

A escolha pela carreira de médica surgiu após Beatriz assistir a série Grey's Anatomy, no segundo ano do ensino médio.

Veja o vídeo em que Ana Beatriz conta à sua mãe a sua aprovação em medicina na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ).

Crédito do vídeo: Reprodução Ana Beatriz Bezerra (anabiaadaily_)