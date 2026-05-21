Esporte

Peñarol x Corinthians: veja horário e onde assistir ao jogo da Libertadores

Peñarol tenta primeira vitória na Libertadores diante da torcida em Montevidéu

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 21 de maio de 2026 às 05h02.

Peñarol e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira, 21, às 21h30 (de Brasília), no estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, pela fase de grupos da Conmebol Libertadores 2026.

A partida terá transmissão ao vivo pelo plano premium do Disney+.

Como chega o Peñarol para o confronto?

Lanterna do Grupo E, com dois pontos, o Peñarol ainda não venceu na competição e precisa do resultado positivo para manter chances de classificação.

Jogando em casa, a equipe uruguaia aposta na força do Campeón del Siglo para tentar reagir na tabela.

O time comandado por Diego Aguirre, ex-treinador de clubes brasileiros como Atlético-MG, Internacional e São Paulo, deve manter uma formação ofensiva, com Batista e Arezo como principais referências no ataque.

Como chega o Corinthians para o confronto?

Líder do grupo com 10 pontos, o Corinthians busca confirmar a primeira colocação da chave para garantir vantagem no mata-mata. Uma vitória em Montevidéu pode encaminhar de vez a classificação direta às oitavas de final.

A equipe comandada por Fernando Diniz vem de derrota no Campeonato Brasileiro. Para o duelo, o treinador terá os retornos de Gabriel Paulista e André, que estavam suspensos na última rodada da Série A.

A expectativa é de um time mais equilibrado, com Rodrigo Garro na criação e Yuri Alberto como principal referência ofensiva.

Onde assistir Peñarol x Corinthians ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pelo Disney+ (plano premium).

Que horas é o jogo?

O confronto começa às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu.

Prováveis escalações

Peñarol (Técnico: Diego Aguirre)
Aguerre; Escobar, Ferreira e Álvez; Rodríguez, Trindade, Umpiérrez e Laxalt; Togni; Batista e Arezo.

Corinthians (Técnico: Fernando Diniz)
Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Lingard.

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