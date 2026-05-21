Peñarol x Corinthians: veja horário e onde assistir ao jogo da Libertadores

Peñarol e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira, 21, às 21h30 (de Brasília), no estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, pela fase de grupos da Conmebol Libertadores 2026.

A partida terá transmissão ao vivo pelo plano premium do Disney+.

Como chega o Peñarol para o confronto?

Lanterna do Grupo E, com dois pontos, o Peñarol ainda não venceu na competição e precisa do resultado positivo para manter chances de classificação.

Jogando em casa, a equipe uruguaia aposta na força do Campeón del Siglo para tentar reagir na tabela.

O time comandado por Diego Aguirre, ex-treinador de clubes brasileiros como Atlético-MG, Internacional e São Paulo, deve manter uma formação ofensiva, com Batista e Arezo como principais referências no ataque.

Como chega o Corinthians para o confronto?

Líder do grupo com 10 pontos, o Corinthians busca confirmar a primeira colocação da chave para garantir vantagem no mata-mata. Uma vitória em Montevidéu pode encaminhar de vez a classificação direta às oitavas de final.

A equipe comandada por Fernando Diniz vem de derrota no Campeonato Brasileiro. Para o duelo, o treinador terá os retornos de Gabriel Paulista e André, que estavam suspensos na última rodada da Série A.

A expectativa é de um time mais equilibrado, com Rodrigo Garro na criação e Yuri Alberto como principal referência ofensiva.

Onde assistir Peñarol x Corinthians ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pelo Disney+ (plano premium).

Que horas é o jogo?

O confronto começa às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu.

Prováveis escalações

Peñarol (Técnico: Diego Aguirre)

Aguerre; Escobar, Ferreira e Álvez; Rodríguez, Trindade, Umpiérrez e Laxalt; Togni; Batista e Arezo.

Corinthians (Técnico: Fernando Diniz)

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Lingard.