Jogos de hoje, quarta-feira, 11 de fevereiro, onde assistir ao vivo e horários

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 06h00.
A rodada de hoje traz grandes confrontos, com destaque para a AFC Champions League, a Champions League Feminina e o Campeonato Inglês. Também terão jogos do Brasileirão, Copa da Alemanha, Copa da Itália e outras competições europeias.
10h45 – Arkadag x Al Nassr – ESPN 4 e Disney+ – Tempo Real
14h – Carl Zeiss Jena (F) x Bayern (F) – DAZN – Tempo Real
14h45 – OH Leuven (F) x Arsenal (F) – ESPN 4 e Disney+ – Tempo Real
15h – Südtirol x Monza – OneFootball – Tempo Real
16h – Avellino x Frosinone – OneFootball – Tempo Real
16h30 – Manchester City x Fulham – ESPN e Disney+ – Tempo Real
16h30 – Nottingham Forest x Wolverhampton – ESPN 3 e Disney+ – Tempo Real
16h30 – Aston Villa x Brighton – Disney+ – Tempo Real
16h30 – Crystal Palace x Burnley – Disney+ – Tempo Real
16h30 – Union Saint-Gilloise x Charleroi – DAZN – Tempo Real
16h45 – Bayern x RB Leipzig – ESPN 2 e Disney+ – Tempo Real
17h – Bologna x Lazio – SportyNet (TV e YouTube) – Tempo Real
17h – Athletic Bilbao x Real Sociedad – Xsports, ESPN 4 e Disney+ – Tempo Real
17h – Motherwell x Rangers – Canal GOAT e OneFootball – Tempo Real
17h – Paris FC (F) x Real Madrid (F) – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+ – Tempo Real
17h15 – Sunderland x Liverpool – Disney+ – Tempo Real
18h – Peru sub-20 (F) x Brasil sub-20 (F) – Sportv 3 –
19h – Rosario Central x Sportivo Belgrano – Xsports – Tempo Real
19h – Mirassol x Cruzeiro – Sportv e Premiere – Tempo Real
19h – Chapecoense x Coritiba – Premiere – Tempo Real
19h – Horizonte x Iguatu – FCF TV –
19h30 – Crac x Goiás – Canal GOAT – Tempo Real
20h – Santa Cruz x Náutico – Canal GOAT e TV FPF Betnacional – Tempo Real
20h – Atlético-MG x Remo – Premiere – Tempo Real
20h – Cametá x Paysandu – Canal do Benja – Tempo Real
20h – Cascavel x Andraus – Canal GOAT e TV Paraná Turismo – Tempo Real
21h – Amazonas x Itacoatiara – N Sports –
21h15 – Central Córdoba x Gimnasia Jujuy – Xsports – Tempo Real
21h30 – São Paulo x Grêmio – Globo, ge tv e Premiere – Tempo Real
21h30 – Vasco x Bahia – Globo e Premiere – Tempo Real
21h30 – Alianza Lima x 2 de Mayo – ESPN e Disney+ – Tempo Real
22h – América-MEX x Olimpia-HON – ESPN 4 e Disney+ – Tempo Real
0h – Monterrey x Xelajú – Disney+ – Tempo Real