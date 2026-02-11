Esporte

Jogos de hoje, quarta-feira, 11 de fevereiro, onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta quarta-feira online e na TV por assinatura

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 06h00.

A rodada de hoje traz grandes confrontos, com destaque para a AFC Champions League, a Champions League Feminina e o Campeonato Inglês. Também terão jogos do Brasileirão, Copa da Alemanha, Copa da Itália e outras competições europeias.

Veja os horários e onde assistir aos jogos de hoje:

AFC Champions League

10h45 – Arkadag x Al Nassr – ESPN 4 e Disney+ – Tempo Real

Campeonato Alemão Feminino

14h – Carl Zeiss Jena (F) x Bayern (F) – DAZN – Tempo Real

Champions League Feminina

14h45 – OH Leuven (F) x Arsenal (F) – ESPN 4 e Disney+ – Tempo Real

Campeonato Italiano (Segunda Divisão)

15h – Südtirol x Monza – OneFootball – Tempo Real

16h – Avellino x Frosinone – OneFootball – Tempo Real

Campeonato Inglês

16h30 – Manchester City x Fulham – ESPN e Disney+ – Tempo Real

16h30 – Nottingham Forest x Wolverhampton – ESPN 3 e Disney+ – Tempo Real

16h30 – Aston Villa x Brighton – Disney+ – Tempo Real

16h30 – Crystal Palace x Burnley – Disney+ – Tempo Real

Copa da Bélgica (Semifinal)

16h30 – Union Saint-Gilloise x Charleroi – DAZN – Tempo Real

Copa da Alemanha (Quartas de Final)

16h45 – Bayern x RB Leipzig – ESPN 2 e Disney+ – Tempo Real

Copa da Itália (Quartas de Final)

17h – Bologna x Lazio – SportyNet (TV e YouTube) – Tempo Real

Copa do Rei (Semifinal)

17h – Athletic Bilbao x Real Sociedad – Xsports, ESPN 4 e Disney+ – Tempo Real

Campeonato Escocês

17h – Motherwell x Rangers – Canal GOAT e OneFootball – Tempo Real

Champions League Feminina

17h – Paris FC (F) x Real Madrid (F) – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+ – Tempo Real

Campeonato Inglês

17h15 – Sunderland x Liverpool – Disney+ – Tempo Real

Sul-Americano Feminino Sub-20

18h – Peru sub-20 (F) x Brasil sub-20 (F) – Sportv 3

Copa da Argentina

19h – Rosario Central x Sportivo Belgrano – Xsports – Tempo Real

Brasileirão

19hMirassol x CruzeiroSportv e Premiere – Tempo Real

19h – Chapecoense x Coritiba – Premiere – Tempo Real

Campeonatos Regionais

19h – Horizonte x Iguatu – FCF TV

19h30 – Crac x Goiás – Canal GOAT – Tempo Real

20h – Santa Cruz x Náutico – Canal GOAT e TV FPF Betnacional – Tempo Real

Brasileirão

20h – Atlético-MG x Remo – Premiere – Tempo Real

Campeonatos Regionais

20h – Cametá x Paysandu – Canal do Benja – Tempo Real

20h – Cascavel x Andraus – Canal GOAT e TV Paraná Turismo – Tempo Real

Campeonato Amazonense

21h – Amazonas x Itacoatiara – N Sports

Copa da Argentina

21h15 – Central Córdoba x Gimnasia Jujuy – Xsports – Tempo Real

Brasileirão

21h30São Paulo x GrêmioGlobo, ge tv e Premiere – Tempo Real

21h30 – Vasco x Bahia – Globo e Premiere – Tempo Real

Pré-Libertadores (Primeira Fase)

21h30 – Alianza Lima x 2 de Mayo – ESPN e Disney+ – Tempo Real

CONCACAF Champions Cup

22h – América-MEX x Olimpia-HON – ESPN 4 e Disney+ – Tempo Real

CONCACAF Champions Cup

0h – Monterrey x Xelajú – Disney+ – Tempo Real

Acompanhe tudo sobre:FutebolAgenda de jogos
