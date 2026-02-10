Vitória x Flamengo: onde assistir e horário do jogo pelo Brasileirão

Vitória e Flamengo se enfrentam neste sábado, 10, às 21h30, no estádio Barradão, em Salvador. A partida é válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.

O Rubro-Negro baiano vem de uma dura derrota por 5 a 1 contra o Palmeiras, fora de casa, mas aposta na força do Barradão para tentar se recuperar na competição. Na estreia, o time comandado por Jair Ventura venceu o Remo por 2 a 0. A expectativa é que o atacante Dudu possa iniciar como titular.

Já o Flamengo chega embalado após golear o Sampaio Corrêa por 7 a 1 e garantir a classificação às quartas de final do Campeonato Carioca. No Brasileirão, porém, ainda busca sua primeira vitória: perdeu para o São Paulo e empatou com o Internacional nas rodadas anteriores.

Onde assistir ao vivo o jogo Vitória x Flamengo hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste sábado, às 21h30, entre Vitória e Flamengo terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.

Como assistir online o jogo Vitória x Flamengo hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, com login de assinante.

Prováveis escalações de Vitória x Flamengo

Vitória (Técnico: Jair Ventura)

Gabriel, Riccieli, Neris e Zé Marcos; Mateus Silva, Baralhas, Caíque Gonçalves e Ramon; Matheuzinho (Erick), Aitor e Fabri.

Flamengo (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Evertton Araújo, Arrascaeta (Carrascal); Paquetá, Samuel Lino (Cebolinha) e Pedro.