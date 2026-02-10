Vitória x Flamengo: onde assistir e horário do jogo pelo Brasileirão

Repórter
Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 06h00.
Vitória e Flamengo se enfrentam neste sábado, 10, às 21h30, no estádio Barradão, em Salvador. A partida é válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.
O Rubro-Negro baiano vem de uma dura derrota por 5 a 1 contra o Palmeiras, fora de casa, mas aposta na força do Barradão para tentar se recuperar na competição. Na estreia, o time comandado por Jair Ventura venceu o Remo por 2 a 0. A expectativa é que o atacante Dudu possa iniciar como titular.
Já o Flamengo chega embalado após golear o Sampaio Corrêa por 7 a 1 e garantir a classificação às quartas de final do Campeonato Carioca. No Brasileirão, porém, ainda busca sua primeira vitória: perdeu para o São Paulo e empatou com o Internacional nas rodadas anteriores.
O jogo deste sábado, às 21h30, entre Vitória e Flamengo terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.
Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, com login de assinante.
Vitória (Técnico: Jair Ventura)
Gabriel, Riccieli, Neris e Zé Marcos; Mateus Silva, Baralhas, Caíque Gonçalves e Ramon; Matheuzinho (Erick), Aitor e Fabri.
Flamengo (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Evertton Araújo, Arrascaeta (Carrascal); Paquetá, Samuel Lino (Cebolinha) e Pedro.