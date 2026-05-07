Esporte

Resultado do jogo do Cruzeiro ontem pela Libertadores

Raposa chegou aos sete pontos e segue na liderança do Grupo D da Libertadores

Cruzeiro na Libertadores: Otávio brilhou no empate sem gols contra a Universidad Católica no Chile ((Foto de Pedro Vilela/Getty Images) )

Cruzeiro na Libertadores: Otávio brilhou no empate sem gols contra a Universidad Católica no Chile ((Foto de Pedro Vilela/Getty Images) )

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 7 de maio de 2026 às 06h02.

O Cruzeiro suportou a pressão da Universidad Católica no segundo tempo e empatou por 0 a 0 nesta quarta-feira, em Santiago, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Mesmo com um jogador a menos durante boa parte da etapa final, a equipe mineira conseguiu sustentar o resultado fora de casa e permaneceu na liderança do Grupo D.

O grande destaque da Raposa foi o goleiro Otávio. Titular pela terceira partida consecutiva, o jovem voltou a ter atuação decisiva e fez importantes defesas para garantir o empate no Chile.

O Cruzeiro terminou a partida com dez jogadores após a expulsão de Keny Arroyo no início do segundo tempo.

Otávio salva o Cruzeiro no Chile

O Cruzeiro começou melhor e criou as principais oportunidades da primeira etapa. Arroyo avançou pela direita e participou da primeira grande chance do jogo, enquanto Kaio Jorge desperdiçou boa oportunidade após choque entre o goleiro e o defensor da Universidad Católica.

Os donos da casa cresceram na reta final do primeiro tempo e passaram a pressionar mais. Otávio apareceu pela primeira vez com destaque ao fazer defesa importante em finalização à queima-roupa dentro da área.

Na volta do intervalo, a situação da Raposa ficou mais complicada. Com menos de um minuto, a Católica quase abriu o placar em cabeçada de Giani. Pouco depois, Keny Arroyo acertou um pisão em Zuqui e recebeu cartão vermelho direto.

Com um jogador a menos, o Cruzeiro passou a atuar praticamente no campo defensivo. A Universidad Católica aumentou a posse de bola e pressionou em busca da vitória, mas encontrou dificuldades para transformar o volume ofensivo em chances claras.

Kaio Jorge segue sem marcar na Libertadores

Artilheiro do Cruzeiro na temporada, com dez gols, Kaio Jorge ainda não conseguiu balançar as redes na Libertadores.

O atacante participou de três dos quatro jogos da equipe na competição e teve boa oportunidade no primeiro tempo, mas desperdiçou a chance.

Como fica o grupo D

Com o empate, Cruzeiro e Universidad Católica chegaram aos sete pontos e seguem empatados na liderança do Grupo D. A equipe chilena aparece à frente pelo critério de confronto direto.

O Boca Juniors ocupa a terceira colocação, com seis pontos, enquanto o Barcelona de Guayaquil é o lanterna, com três.

Próximos jogos

O Cruzeiro volta a campo pela Libertadores no dia 19 de maio, quando enfrenta o Boca Juniors, na Argentina. Antes disso, a equipe encara Goiás, pela Copa do Brasil, além de Bahia e Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro.

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