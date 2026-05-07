Al Shabab x Al Nassr: que horas e onde assistir ao próximo jogo de Cristiano Ronaldo

Partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Saudita acontece nesta quinta-feira, 7

Cristiano Ronaldo: jogador renovou o contrato com o clube saudita Al-Nassr (FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 7 de maio de 2026 às 06h02.

Al Shabab e Al Nassr se enfrentam nesta quinta-feira, 7, pelo Campeonato Saudita.

O duelo, no King Fahd Stadium, em Riade, é válido pela 33ª rodada. O Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, lidera a competição e segue na disputa pelo título contra o Al Hilal. Já o Al Shabab, do goleiro brasileiro Marcelo Grohe, ocupa a 13ª posição.

Que horas assistir à Al Shabab x Al Nassr

A partida acontece às 15h, do horário de Brasília, nesta quinta-feira, 7.

Onde assistir à Al Shabab x Al Nassr

O jogo será transmitido pela BandSports (TV fechada).

Prováveis escalações

Al Shabab

Marcelo Grohe; M. Al-Thani, W. Hoedt, A. Al-Bulaihi e S. Yaslam; A. Al-Asmari, Y. Adli, J. Brownhill e Y. Carrasco; A. Al-Azaizeh e A. Hamdallah.

Técnico: Noureddine Zekri.

Al Nassr

Bento; N. Boushal, M. Simakan, I. Martínez e S. Al-Ghanam; A. Al-Khaibari, M. Brozovic, Ângelo, K. Coman e João Félix; Cristiano Ronaldo.

Técnico: Jorge Jesus.

Próximo

