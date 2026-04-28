Botafogo x Independiente Petrolero: onde assistir ao vivo e horário

O Botafogo entra em campo nesta terça-feira, 28 de abril, para mais um compromisso importante pela Copa Sul-Americana 2026. O time carioca recebe o Independiente Petrolero, da Bolívia, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela terceira rodada da fase de grupos da competição continental.

Botafogo x Independiente Petrolero: data, horário e onde assistir

O confronto terá transmissão ao vivo para o público brasileiro tanto na televisão quanto no streaming.

Data: terça-feira, 28/04

terça-feira, 28/04 Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro

Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

Momento do Botafogo na Sul-Americana

Na rodada anterior da Copa Sul-Americana, o Botafogo conquistou um resultado expressivo fora de casa. Atuando na Argentina, a equipe venceu o Racing por 3 a 2, com gol de Danilo nos minutos finais da partida. O triunfo manteve o time vivo na briga por classificação e aumentou a expectativa para o duelo diante da torcida no Rio de Janeiro.

Agora, o objetivo do Alvinegro é confirmar o favoritismo como mandante, somar mais três pontos e seguir firme na disputa por uma vaga na próxima fase do torneio.

Situação do Independiente Petrolero

O Independiente Petrolero chega ao confronto ocupando a última posição do grupo após sofrer duas derrotas nas duas primeiras rodadas da Sul-Americana. Apesar do momento delicado no torneio continental, a equipe boliviana, comandada pelo técnico brasileiro Thiago Leitão, vem de duas vitórias recentes no campeonato nacional, sobre Bolívar e Universitario de Vinto.

Prováveis escalações

Botafogo – Técnico: Franclim Carvalho

Neto; Mateo Ponte, Bastos, Ferraresi (Justino) e Caio Roque; Allan, Danilo e Montoro; Barrera, Arthur Cabral e Matheus Martins.

Independiente Petrolero – Técnico: Thiago Leitão

Gutiérrez; Rodríguez, Eduardo, Torres e Vargas; Palma, Rojas e Cardozo; Santos, Barboza e Rivas.