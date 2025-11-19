Esporte

Palmeiras x Vitória: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Partida entre Palmeiras e Vitória é válida pelo Brasileirão

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 13h56.

O Palmeiras e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira, 19, às 19h30, no Allianz Parque, em São Paulo (SP). A partida é válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro — antecipada pela CBF — e terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.

O Palmeiras, comandado por Abel Ferreira, soma 68 pontos na competição e tenta retomar a liderança nesta reta final da temporada. A equipe busca reagir após duas derrotas consecutivas e depende não apenas da vitória em casa, como também de um tropeço do Flamengo, atual líder com três pontos a mais.

Para o confronto, a comissão técnica espera contar com os seis atletas que serviram suas seleções durante a Data Fifa. Todos devem desembarcar em São Paulo na manhã de quarta-feira, 19, e serão avaliados pelo departamento médico antes da definição da escalação.

Entre os convocados, Vitor Roque retorna da França após o amistoso da Seleção Brasileira contra a Tunísia. O deslocamento será realizado na aeronave da presidente do clube, Leila Pereira. Já os uruguaios Joaquín Piquerez, Facundo Torres e Emiliano Martínez chegarão em voo fretado, logo após a partida contra os Estados Unidos. O mesmo procedimento foi adotado para os paraguaios Gustavo Gómez e Ramón Sosa, que atuam contra o México.

Na outra ponta da tabela, o Vitória encara o desafio de escapar do rebaixamento. Com 35 pontos, a equipe baiana ocupa a 17ª posição, dentro da zona da degola, restando cinco rodadas para o fim do campeonato.

Para o duelo, o time terá reforços importantes. O volante Baralhas e o zagueiro Camutanga retornam de suspensão e devem começar como titulares. O volante Dudu volta como opção no banco, enquanto o zagueiro Edu, que seguiu protocolo de concussão após choque na cabeça, também está disponível.

Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras x Vitória hoje pelo Brasileirão?

O jogo desta quarta-feira, 19h30, entre Palmeiras e Vitória terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.

Como assistir online o jogo do Palmeiras x Vitória hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, com login de assinante do Sportv ou Premiere.

