República Tcheca x Dinamarca: veja horário e onde assistir jogo hoje

Dinamarca: seleção decide fora de casa a vaga no Mundial de 2026 após goleada sobre a Macedônia do Norte na semifinal da repescagem (Ritzau Scanpix / Getty Images)
Publicado em 31 de março de 2026 às 07h38.
A República Tcheca recebe a Dinamarca nesta terça-feira, 31, no Estádio Letná, em Praga, em partida que vale vaga para a Copa do Mundo de 2026. Saiba onde assistir e o horário da partida.
A seleção tcheca avançou à decisão depois de eliminar a Irlanda. No jogo da semifinal da repescagem, empatou por 2 a 2 e garantiu a classificação nos pênaltis. A equipe tenta voltar à Copa após 20 anos.
Para o duelo em Praga, a equipe pode ter ajustes na formação. Nomes como Tomás Soucek, Adam Karabec e Michal Sadílek aparecem como opções para começar a partida. O atacante Patrik Schick segue como uma das principais referências do setor ofensivo.
A Dinamarca chega embalada após golear a Macedônia do Norte por 4 a 0 na semifinal. O destaque foi Mikkel Damsgaard, que marcou e participou diretamente da construção da vitória, além de Gustav Isaksen, autor de dois gols.
Os dinamarqueses buscam voltar ao Mundial após a campanha de 2022, quando foram eliminados ainda na fase de grupos. Para a decisão, a tendência é de manutenção da base que venceu o último, com Rasmus Hojlund, Damsgaard e Hojbjerg entre os nomes mais relevantes do time.
A partida entre República Tcheca x Dinamarca terá transmissão ao vivo no Disney+, às 15h45, no horário de Brasília. O jogo está marcado para esta terça-feira, 31 de março.
República Tcheca (Técnico: Miroslav Koubek)
Matej Kovar; Tomás Holes, Robin Hranac e Ladislav Krejci; Tomás Soucek, Lukás Provod, Vladimír Coufal e David Jurásek; Patrik Schick, Pavel Sulc e Tomás Chory.
Dinamarca (Técnico: Brian Riemer)
Mads Hermansen; Alexander Bah, Christian Norgaard, Victor Nelsson e Joakim Maehle; Morten Hjulmand, Hojbjerg e Victor Froholdt; Gustav Isaksen, Mikkel Damsgaard e Rasmus Hojlund.