Repescagem da Copa 2026: quatro vagas europeias em disputa hoje

As últimas vagas europeias para a Copa do Mundo de 2026 serão definidas nesta terça-feira, 31, com a disputa das finais dos playoffs da UEFA.

Quatro partidas acontecem de forma simultânea, às 15h45, no horário de Brasília. Os confrontos serão realizados em campos neutros, definidos previamente pelo chaveamento da competição.

Oito seleções chegam à fase decisiva. Apenas quatro garantirão vaga no Mundial.

As semifinais ocorreram na última quinta-feira e sexta-feira, reunindo oito jogos entre seleções europeias. A rodada teve goleadas, viradas e confrontos decididos nos pênaltis.

Com os resultados, os finalistas avançaram para a última etapa dos playoffs, que concentra todas as definições de classificação em um único dia.

Como funcionam as finais da repescagem europeia hoje

A repescagem europeia está dividida em quatro chaves. Cada uma tem semifinal e final em jogo único. O vencedor de cada final garante vaga direta na Copa do Mundo de 2026, realizada nos Estados Unidos, Canadá e México.

Cada vencedor já sabe de antemão em qual grupo do Mundial estará:

O campeão do Caminho A entra no Grupo B ao lado de Canadá , Catar e Suíça .

ao lado de , e . O do Caminho B vai para o Grupo F , com Holanda , Japão e Tunísia .

, com , e . O do Caminho C entra no Grupo D , junto de Estados Unidos , Paraguai e Austrália .

, junto de , e . E o do Caminho D integra o Grupo A, com México, África do Sul e Coreia do Sul.

Finais da repescagem europeia hoje: jogos, horários e onde assistir

Todos os quatro jogos começam às 15h45 (horário de Brasília), conforme calendário oficial da UEFA.

Caminho A

15h45 — Bósnia x Itália — Sportv / Globoplay

A Itália chegou à final após vencer a Irlanda do Norte por 2 a 0, com gols de Sandro Tonali e Moise Kean, em Bérgamo. Do outro lado, a Bósnia protagonizou a maior surpresa das semifinais ao eliminar o País de Gales nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar. O gol bósnio foi marcado pelo veterano Edin Dzeko.

Para a Itália, vencer é obrigação. A tetracampeã mundial tenta evitar a terceira ausência consecutiva em uma Copa do Mundo, algo inédito em sua trajetória. A derrota no jogo desta terça significaria um trauma ainda maior do que o da eliminação nas eliminatórias de 2018 e 2022

Caminho B

15h45 — Suécia x Polônia — ESPN / Disney+

A Suécia conquistou a vaga na decisão ao vencer a Ucrânia por 3 a 1, com hat-trick de Viktor Gyökeres. A Polônia, por sua vez, virou sobre a Albânia por 2 a 1, com gols de Lewandowski e Piotr Zielinski.

O confronto é uma reedição da repescagem de 2022, quando os poloneses venceram os suecos por 2 a 0 e avançaram para o Mundial do Catar. Desta vez, os suecos jogam em casa e chegam embalados pela atuação avassaladora de Gyökeres.

Caminho C

15h45 — Kosovo x Turquia — Disney+

A Turquia foi a primeira seleção a avançar para as finais ao vencer a Romênia por 1 a 0. O Kosovo chegou à decisão de forma ainda mais dramática, ao eliminar a Eslováquia por 4 a 3.

O Kosovo sonha com a primeira classificação histórica para uma Copa do Mundo. Os turcos, liderados por nomes como Arda Güler e Kenan Yildiz, chegam como favoritos ao duelo.

Caminho D

15h45 — República Tcheca x Dinamarca — Disney+

A Dinamarca foi a seleção que mais impressionou nas semifinais, ao golear a Macedônia do Norte por 4 a 0. A República Tcheca avançou de forma dramática, ao eliminar a Irlanda por 4 a 3 nos pênaltis após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar.

Os tchecos jogam em casa nesta final e precisam de um resultado positivo para voltar a uma Copa do Mundo após ausência na edição de 2022.

Repescagem intercontinental: Congo x Jamaica hoje

Além da Europa, a repescagem intercontinental. A República Democrática do Congo enfrenta a Jamaica por uma vaga no Grupo K, ao lado de Portugal, Uzbequistão e Colômbia.

18h — Congo x Jamaica — Disney+

O Congo entra direto na final por ter melhor ranking FIFA no chaveamento. A Jamaica avançou ao derrotar a Nova Caledônia nas semifinais. Em caso de empate no tempo regulamentar, há prorrogação e, se necessário, pênaltis.

Quantas vagas ainda faltam para fechar a Copa do Mundo 2026?

Faltam ainda seis vagas para completar as 48 seleções da Copa do Mundo de 2026. Quatro serão decididas hoje pelas finais europeias e mais uma pelo confronto Congo x Jamaica.

A última vaga intercontinental é definida na madrugada de terça para quarta, com Iraque x Bolívia, às 0h do dia 1º de abril.