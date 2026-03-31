Argentina X Zâmbia: que horas e onde assistir ao amistoso da Copa do Mundo 2026?

Jogo acontece em Buenos Aires nesta terça-feira, 31

Copa do Mundo 2026: veja provável escalação do amistoso entre Argentina e Zâmbia

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 31 de março de 2026 às 06h01.

Argentina e Zâmbia se enfrentam nesta terça-feira, 31, às 20h15, em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo 2026 pela Data Fifa.

O duelo será disputado no estádio da Bombonera, em Buenos Aires. A Argentina, atual campeã mundial, vem de vitória por 2 a 1 sobre a Mauritânia. Já a Zâmbia busca renovação após eliminação na fase de grupos da Copa Africana de Nações.

Após o confronto, a seleção argentina só volta a campo no Mundial, onde está no Grupo J, ao lado de Argélia, Áustria e Jordânia.

Que horas assistir à Argentina X Zâmbia?

A partida acontece às 20h15, nesta terça-feira, 31.

Onde assistir à Argentina X Zâmbia?

O jogo entre Argentina e Zâmbia terá transmissão ao vivo pelo BandSports.

Prováveis escalações

Argentina

Dibu Martínez; Nahuel Molina (Giay), Romero, Senesi e Acuña; Mac Allister, Enzo Fernández e Thiago Almada; Nico Paz (Mastantuono), Nicolás González e Julián Álvarez (Flaco López).

Técnico: Lionel Scaloni.

Zâmbia

Willard Mwanza; Kondwani Chiboni, Frederick Mwimanzi, Dominic Chanda e Brian Chilimina; Owen Tembo, Wilson Chisala e Miguel Chaiwa; Pascal Phiri, Albert Kangwanda e Patson Daka.

Técnico: Avram Grant.

