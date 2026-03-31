Argentina X Zâmbia: que horas e onde assistir ao amistoso da Copa do Mundo 2026?

Copa do Mundo 2026: veja provável escalação do amistoso entre Argentina e Zâmbia
Estagiária de jornalismo
Publicado em 31 de março de 2026 às 06h01.
Argentina e Zâmbia se enfrentam nesta terça-feira, 31, às 20h15, em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo 2026 pela Data Fifa.
O duelo será disputado no estádio da Bombonera, em Buenos Aires. A Argentina, atual campeã mundial, vem de vitória por 2 a 1 sobre a Mauritânia. Já a Zâmbia busca renovação após eliminação na fase de grupos da Copa Africana de Nações.
Após o confronto, a seleção argentina só volta a campo no Mundial, onde está no Grupo J, ao lado de Argélia, Áustria e Jordânia.
O jogo entre Argentina e Zâmbia terá transmissão ao vivo pelo BandSports.
Dibu Martínez; Nahuel Molina (Giay), Romero, Senesi e Acuña; Mac Allister, Enzo Fernández e Thiago Almada; Nico Paz (Mastantuono), Nicolás González e Julián Álvarez (Flaco López).
Técnico: Lionel Scaloni.
Willard Mwanza; Kondwani Chiboni, Frederick Mwimanzi, Dominic Chanda e Brian Chilimina; Owen Tembo, Wilson Chisala e Miguel Chaiwa; Pascal Phiri, Albert Kangwanda e Patson Daka.
Técnico: Avram Grant.